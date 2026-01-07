Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜明星赛次轮票选出炉！ 当积续膺票王 「字母哥」东岸领先

更新时间：13:07 2026-01-07 HKT
发布时间：13:07 2026-01-07 HKT

2026年NBA全明星赛第二轮球迷投票结果周二正式出炉！湖人球星当积（Luka Doncic）继续以超过220万的总票数，力压群雄，稳坐「票王」宝座；而基公鹿的「字母哥」安迪杜古普（Giannis Antetokounmpo）则以超过200万票，继续在东岸领先。

当积、约基治、居利稳占三甲

在西岸方面，形势与首轮相比变化不大。当积继续以2,229,811万票一马当先。丹佛金块的「小丑」约基治（Nikola Jokić）以接近200万票紧随其后，而金州勇士的「咖哩仔」史堤芬居利（Stephen Curry）则以约184万票位列第三。雷霆的基杰奥斯阿历山大（Shai Gilgeous-Alexander）及马刺的云班耶马（Victor Wembanyama）则分别排在第四及第五位，票数叮当马头。

东岸宾臣紧贴字母哥

东岸的竞争则更为激烈。「字母哥」虽然以2,092,284票继续领先，但纽约人后卫宾臣（Jalen Brunson）在第二轮投票中票数大幅急升，以超过191万票，成功超越76人的麦斯（Tyrese Maxey），杀上次席，后者以约190万票紧随其后。活塞的状元根宁咸（Cade Cunningham）及骑士的当路云米曹（Donovan Mitchell）则分别位列第四及第五。

美国队 VS 世界队

今年的NBA明星赛将采用全新的赛制，不再以上届的东西岸对决，而是改为由两支美国队及一支国际队，进行循环赛。球员的挑选亦不再受位置限制。
球迷投票将占总票数的50%，而现役球员及媒体评审则各占25%。投票将于1月14日截止，正选名单将于1月19日公布。2026年的NBA明星赛，将于2月15日在洛杉矶快艇的新主场Intuit Dome举行。

