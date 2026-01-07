Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜云班耶马伤愈火速 后备出场高效轰30分 但无缘决胜时刻 马刺一分憾负灰熊（有片）

马刺头牌云班耶马（Victor Wembanyama）今日复出即交「高效」演出，作客对灰熊一役由第六人登场，只打21分钟便斩获30分。惟马刺末段未遣他出战关键时刻，最终以105：106一分饮恨，复出喜讯未能化作胜利。

这名法国长人早前因左膝骨瘀连缺两场。马刺沿用今季对其伤患管理的审慎方案，延续此前左小腿拉伤后的复赛步调——先由后备上阵、逐步加负荷。赛前热身已可见云班耶马身体状况良好，他甚至直接起跳用脚踢中篮网中的篮球，令人惊叹其天赋惊人。

比赛开始后云班耶马亦证明自己恢复良好，他今仗手感火热、状态锋利，出场21分钟即轰下30分，外加5篮板3助攻。惟可惜云班耶马今场受出场时间限制所限，决胜攻防未见其身影。终场前一攻，队友霍斯（De’Aaron Fox）中距离被封走，马刺客场以一分之差惜败，亦是今季云班耶马以后备身份出战时，球队首次吞败。

马刺主帅庄逊强调，球队对云班耶马复康进度具信心，管理仍会审慎：「他付出很多，我们也看到足够证据让他复出。不过这会是动态、持续平衡的情况，不会只限于今季。」消息指，云班耶马下一战对湖人将列入出赛存疑名单；若今场后身体反应理想、无残留不适，预计可披甲。

云班耶马于新年夜对纽约人一役争抢篮板时不慎过度伸展膝部，当场抱膝退下。随后核磁共振显示无韧带撕裂，本场为休战后再度归队。累计今季已因伤缺阵14场，按联盟65场出赛门槛，他最多只能再缺4场，否则将失去季后奖项评选资格。对于该门槛是否影响用人，庄逊直言：「变数很多，这也是其中之一。云班耶马的年龄、球队磨合期以及战绩等，都是考量。但他的长期健康会优先考虑。」

回顾本季，云班耶马曾因左小腿拉伤缺席12场，于12月13日NBA杯四强对雷霆复出，先以替补打了6场，至12月27日对爵士才重返正选。庄逊笑言这位状元多次向教练团「游说」提前复出：「他一向直来直往——『我可以打、我准备好、我没问题。』我们尊重他的斗心，但也提醒自己要以他的长远利益为先，因为他对联盟太重要，值得被好好保护。」

数据方面，云班耶马目前领衔马刺三项主要数据，场均24.0分、11.6篮板及3.0封阻。马刺下一仗作客湖人，云班耶马的上阵与状态，势成焦点。
 

