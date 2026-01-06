Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜球证抢镜 居尔暴怒被逐+居利六犯离场 勇士作客一分憾负快艇（有片）

2026-01-06
2026-01-06

勇士今日作客以102：103惜败快艇，第四节风波不断，球证抢镜。主帅居尔（Steve Kerr）连吞两个技术犯规被驱逐，当家球星居利（Stephen Curry）亦于最后43秒六犯毕业，错过最后一攻，球队最终一分饮恨。

判决争议引爆冲突

第四节开局不久，球证连串判决惹怒勇士教练团。末节尚余8分44秒，勇士仅以74:78落后4分，居利突破后在遭遇犯规的情况下神奇抛投命中，但被球证判定犯规在先，入球无效，错失「And one」机会。居利当场情绪激动跳起，满面惊讶，对于球证的判罚表示不解。赛后居利无奈表示：「通常这种情况会算进球继续打。我很少见到延迟鸣哨，然后说是犯规，接著又说不算进球。」

在勇士下一个进攻回合，场上再现争议判罚。勇士队小披顿（Gary Payton II）上篮被快艇约翰哥连斯（John Collins）拍下，球证并无表示，比赛继续但转播镜头显示皮球已触板再被封阻，按规则应判干扰球。该次误判随即引发快艇快攻，居利迫不得已落手犯规，再吃个人第5犯。

连续两次争议判罚令勇士主帅居尔情绪失控，他冲入场内指责裁判，据报更出言辱骂，虽然被助教拉开，但最终连吞两T被逐。虽然赛后当值裁判组长于联合报告中承认误判，坦言：「该回合应判定为干扰球违例。」，但无疑这个判罚大大影响了比赛走势。

末节反扑仍差一口气

虽然折损主帅，勇士反而被激起斗志，末节净胜9分追至只差一球。居利在最后两分钟连中两记三分，全场攻下27分，把分差缩至一分。然而比赛末段他在争抢防守篮板时伸手犯规，累积第6犯离场，居利赛后亦承认该判罚无可厚非。这是他自2021年以来首次六犯离场，最终只能在场边目睹队友错失绝杀机会：占美拔拿（Jimmy Butler）压哨后仰跳投偏出，勇士以1分见负。

全队撑居尔

赛后包括居利、占美拔拿及戴文格连（Draymond Green）在内的勇士众将赛后均表示理解并感谢居尔的情绪宣泄，认为其为球队挺身而出。居利更指，若非居尔先发作，他自己也难抑怒气：「讲实话，我原本也想生气发作。我很欣赏居尔的做法，这两次判罚真的很离谱，今晚总会有人站出来做这件事。」

