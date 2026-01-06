NBA｜东岸龙头对决变一面倒 纽约人31分惨败活塞遭四连败

原盼上演东岸强强对话，纽约人作客底特律却遭东岸「一哥」活塞当头棒喝。今日在活塞坐镇主场迎战纽约人，重演上季季后赛首轮对垒。活塞以121：90大胜，送纽约人吞下四连败，同时创造今季败仗最大分差。赛后纽约人将士言语间尽是无奈与警讯。

般臣语带玄机：我们必须作出回应

近况不佳的纽约人今日再度受挫，面对东区第一的活塞全队毫无招架之力，以90:121惨败，输31分亦创造球队今季最大分差。赛后纽约人主控般臣(Jalen Brunson)全场攻入25分，但零助攻并且出现6次失误，反映球队进攻失序。赛后他直言：「很多事情需要被正视。」被追问是否在媒体入场前已于更衣室内开诚布公，他承认「有，聊了一点」。他补充：「我们必须作出回应，还有很多话需要在内部说清楚。如果真要成为我们口中那支球队，就得打得更好，就是这样。」

唐斯(Karl-Anthony Towns)此役仅打23分钟得到6分，正负值为-27，并与般臣同样出现6次失误。他表示，新教练团到位后，他「需要作出最大的调整」，更引用主帅米克布朗（Mike Brown）所言称自己是「最大的牺牲」。唐斯坦言：「赛季中状态低迷很常见，但现在真的太差了，不能差成这样。」

四连败阴霾 排名被绿军反超

纽约人上季从未吞下四连败，最长只三连败。今日以31分惨败活塞之后，创造今季最大输球分差的同时，排位亦被波士顿塞尔特人反超，跌至东岸第三。人手方面，祖殊赫特（Josh Hart）缺阵，令球队整体防守江河日下：新年前夜被马刺轰入134分，上周六又被76人砍下130分。

主帅布朗直白点评：对手用身体对抗教训了我们

尼克主帅米克布朗赛后坦言：「很简单，他们就在身体对抗上将我们打服了。」他拒绝以赛程为借口（四天三战），并指出活塞亦是背靠背，且缺兵少将。布朗表示：「我们在防守端的问题一目了然，我们必须把身体对抗带回来，同时教练组也要想办法。」他强调「现在不是恐慌的时候」，但同日球队老板多兰刚在电台公开表态，盼尼克打进总决赛，外界压力可想而知。

此战活塞以44：30赢下篮板，投篮命中率与三分命中率均逾五成，全面压制。根宁咸(Cade Cunningham)打出今季最完整代表作之一，贡献29分、13助攻、3篮板、2封阻；主场球迷多次高喊「MVP」，气势如虹。

纽约人后场替补麦布赖德(Miles McBride)指出：「我们得团结起来。我不确定是努力的问题，还是战术细节的问题，但防守端必须在同一页上。教练可以画再多战术，最终还是要靠我们自己，并且倚重领袖带头。」

