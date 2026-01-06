NBA｜杜兰特三分绝杀手刃旧主 赛后直言被太阳「踢走」 被当「替罪羊」（有片）

火箭球星杜兰特（Kevin Durant）今日作客硬撼前东家凤凰城太阳，上演读秒绝杀戏码，最终以100：97险胜。赛后他自认当年成为球队「替罪羊」，被太阳「踢走」，直言此胜意义非凡。

在今日的比赛中，火箭与太阳一直激斗至比赛最后一刻。第四节最后5秒，双方打成97：97。火箭中线开球交到杜兰特手上，他运球至弧顶外迎住防守硬射，27呎超远三分应声入网，锁定胜局。全场杜兰特攻入26分，另有10篮板、4助攻，成球队致胜关键。

自言被当「替罪羊」

谈到绝杀前东家太阳有什么意义，这位15届全明星不讳言：「当然。那是我本不想离开的地方。这是我第一次——不想太夸张，但我要说——被一个地方踢了出来。」杜兰特今夏由太阳被交易至火箭，换回D布鲁士（Dillon Brooks）与谢伦格连（Jalen Green）等人。他续指：「我被人踢走，觉得自己成了球队所有问题的替罪羊。今天对阵他们，感觉就是不一样。很痛，因为我把全部努力、爱与关怀都给了太阳、凤凰城与亚利桑那。不过这就是生意，这行的规则。打前东家，肩上总会肩负一些东西。」

老而弥坚 只为证明仍可一战

现年37岁的杜兰特在2023年2月自篮网转投太阳，效力两季半，两个完整赛季均入选全明星；惟战绩未如理想，2023-24球季止步首轮，上季更无缘季后赛。他表示：「对太阳球员我只有爱，但我就是想击败那支球队，证明我油箱里还有油。虽然我老了，但我仍然能打。面对前东家，每个球员都会有这种念头，这不是恶意，只是竞争心作祟。」至于情绪是否延续，他笑言：「等我今晚回到家，大概就不会记得了——好吧，我会记得，但会尽量放下，向下一场迈进。」