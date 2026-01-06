Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜杜兰特三分绝杀手刃旧主 赛后直言被太阳「踢走」 被当「替罪羊」（有片）

即时体育
更新时间：15:11 2026-01-06 HKT
发布时间：15:11 2026-01-06 HKT

火箭球星杜兰特（Kevin Durant）今日作客硬撼前东家凤凰城太阳，上演读秒绝杀戏码，最终以100：97险胜。赛后他自认当年成为球队「替罪羊」，被太阳「踢走」，直言此胜意义非凡。

在今日的比赛中，火箭与太阳一直激斗至比赛最后一刻。第四节最后5秒，双方打成97：97。火箭中线开球交到杜兰特手上，他运球至弧顶外迎住防守硬射，27呎超远三分应声入网，锁定胜局。全场杜兰特攻入26分，另有10篮板、4助攻，成球队致胜关键。

自言被当「替罪羊」

谈到绝杀前东家太阳有什么意义，这位15届全明星不讳言：「当然。那是我本不想离开的地方。这是我第一次——不想太夸张，但我要说——被一个地方踢了出来。」杜兰特今夏由太阳被交易至火箭，换回D布鲁士（Dillon Brooks）与谢伦格连（Jalen Green）等人。他续指：「我被人踢走，觉得自己成了球队所有问题的替罪羊。今天对阵他们，感觉就是不一样。很痛，因为我把全部努力、爱与关怀都给了太阳、凤凰城与亚利桑那。不过这就是生意，这行的规则。打前东家，肩上总会肩负一些东西。」

老而弥坚 只为证明仍可一战

现年37岁的杜兰特在2023年2月自篮网转投太阳，效力两季半，两个完整赛季均入选全明星；惟战绩未如理想，2023-24球季止步首轮，上季更无缘季后赛。他表示：「对太阳球员我只有爱，但我就是想击败那支球队，证明我油箱里还有油。虽然我老了，但我仍然能打。面对前东家，每个球员都会有这种念头，这不是恶意，只是竞争心作祟。」至于情绪是否延续，他笑言：「等我今晚回到家，大概就不会记得了——好吧，我会记得，但会尽量放下，向下一场迈进。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
生活百科
22小时前
74岁影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 丧礼以高规格进行由两巨星扶灵
74岁影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 丧礼以高规格进行由两巨星扶灵
影视圈
19小时前
陈庭欣豪宅降格搬蜗居 《东周刊》独家直击与杨振源分手后生活 惊爆与TVB男主持过从甚密
陈庭欣豪宅降格搬蜗居 《东周刊》独家直击与杨振源分手后生活 惊爆与TVB男主持过从甚密
即时娱乐
6小时前
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
饮食
20小时前
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
影视圈
20小时前
少女尖沙咀见工美容院时薪$188诱入房 被要求换「吸客校服」吓到震 事后惊揭：4楼根本就系...｜Juicy叮
少女尖沙咀见工美容院时薪$188诱入房 被要求换「吸客校服」吓到震 事后惊揭：4楼根本就系...｜Juicy叮
时事热话
5小时前
TVB颁奖典礼2025丨漏网镜头逐格睇 谭咏麟笑容耐人寻味 陈豪见两人得奖表情抢镜 陈庭欣台下抹泪
TVB颁奖典礼2025丨漏网镜头逐格睇 谭咏麟笑容耐人寻味 陈豪见两人得奖表情抢镜 陈庭欣台下抹泪
影视圈
22小时前
将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐
将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐
饮食
19小时前
90年代影坛花旦亲揭消失之谜 身份难被认同患一病 曾恨结婚却被旧爱家人重话所伤决不嫁人
90年代影坛花旦亲揭消失之谜 身份难被认同患一病 曾恨结婚却被旧爱家人重话所伤决不嫁人
影视圈
7小时前
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
饮食
4小时前