Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜雷霆背靠背爆冷不敌黄蜂 惨负27分创今季最大分差

即时体育
更新时间：12:56 2026-01-06 HKT
发布时间：12:56 2026-01-06 HKT

卫冕冠军雷霆今日作客面对东岸弱旅黄蜂，状态低迷，全场手感冰冷，最终以97：124大败，吞下两连败，27分亦写下本季最大输球分差的闷局。

黄蜂次节一击致命 雷霆半场已崩线

雷霆背靠背上阵，开局尚能与黄蜂拉锯，但第二节被对手轰出34：17的攻势，半场已落后17分进入更衣室。雷霆火力乏善可陈，上半场以贺姆格连（Chet Holmgren）的11分为全队最高，主将基杰奥斯亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander，SGA）第二节甚至6投全失，一分未得。易边后，黄蜂当家球星拿美路波尔（LaMelo Ball）连飙高难度入球，雷霆防线溃不成军，第四节一度被拉开至30分，最终无力回天。

由峰转谷 连败阴霾笼罩

雷霆季初气势如虹，一度打出24胜1负的亮丽开局，被外界寄望挑战勇士73胜9负的历史神话；惟随赛季深入，状态明显回落，近12战仅得6胜6负，其间更遭马刺「三杀」，低潮渐现端倪。继上仗遭太阳保卡（Devin Booker）压哨绝杀后，今役再遇重创。

SGA促团队自省 教头强调不过度反应

此役收获21分6助攻的SGA赛后直言，球队在攻防两端均未展现应有活力与强度：「从开场起，他们在攻守两端都压过我们。」他补充：「今晚问题不止一两点，需要改善的地方比以往更多。若要达成目标，唯有继续努力变强。」

今仗雷霆全队投篮命中率仅36.6%，三分命中率28.2%；黄蜂则手感火热，投篮命中率53.2%，外线高达51.4%。贺姆格连坦言球队并非首次手感低迷，但处理未如理想：「我们以前也遇过投不进的夜晚，但仍能大胜对手；今晚我们没做到。」主帅马克·戴格诺特（Mark Daigneault）则指，败仗同样具学习价值：「我们每场都会针对性调整，不会因一场胜负过度反应，每一仗都能带来收获。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
生活百科
19小时前
TVB颁奖典礼2025丨漏网镜头逐格睇 谭咏麟笑容耐人寻味 陈豪见两人得奖表情抢镜 陈庭欣台下抹泪
TVB颁奖典礼2025丨漏网镜头逐格睇 谭咏麟笑容耐人寻味 陈豪见两人得奖表情抢镜 陈庭欣台下抹泪
影视圈
19小时前
74岁影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 丧礼以高规格进行由两巨星扶灵
74岁影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 丧礼以高规格进行由两巨星扶灵
影视圈
16小时前
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
饮食
17小时前
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
影视圈
17小时前
将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐
将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐
饮食
16小时前
陈庭欣豪宅降格搬蜗居 《东周刊》独家直击与杨振源分手后生活 惊爆与TVB男主持过从甚密
陈庭欣豪宅降格搬蜗居 《东周刊》独家直击与杨振源分手后生活 惊爆与TVB男主持过从甚密
即时娱乐
3小时前
生擒马杜罗｜委内瑞拉总统府附近传密集枪声 数小时前临时总统就任
01:10
生擒马杜罗｜委内瑞拉总统府附近传密集枪声 数小时前临时总统就任
即时国际
4小时前
90年代影坛花旦亲揭消失之谜 身份难被认同患一病 曾恨结婚却被旧爱家人重话所伤决不嫁人
90年代影坛花旦亲揭消失之谜 身份难被认同患一病 曾恨结婚却被旧爱家人重话所伤决不嫁人
影视圈
4小时前
万千星辉2025丨佘诗曼四度封视后欠新鲜感？竟被呼吁让奖畀李施嬅 网民：但系阿佘真系做得好㖞
万千星辉2025丨佘诗曼四度封视后欠新鲜感？竟被呼吁让奖畀李施嬅 网民：但系阿佘真系做得好㖞
影视圈
15小时前