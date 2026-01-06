NBA｜雷霆背靠背爆冷不敌黄蜂 惨负27分创今季最大分差

卫冕冠军雷霆今日作客面对东岸弱旅黄蜂，状态低迷，全场手感冰冷，最终以97：124大败，吞下两连败，27分亦写下本季最大输球分差的闷局。

黄蜂次节一击致命 雷霆半场已崩线

雷霆背靠背上阵，开局尚能与黄蜂拉锯，但第二节被对手轰出34：17的攻势，半场已落后17分进入更衣室。雷霆火力乏善可陈，上半场以贺姆格连（Chet Holmgren）的11分为全队最高，主将基杰奥斯亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander，SGA）第二节甚至6投全失，一分未得。易边后，黄蜂当家球星拿美路波尔（LaMelo Ball）连飙高难度入球，雷霆防线溃不成军，第四节一度被拉开至30分，最终无力回天。

由峰转谷 连败阴霾笼罩

雷霆季初气势如虹，一度打出24胜1负的亮丽开局，被外界寄望挑战勇士73胜9负的历史神话；惟随赛季深入，状态明显回落，近12战仅得6胜6负，其间更遭马刺「三杀」，低潮渐现端倪。继上仗遭太阳保卡（Devin Booker）压哨绝杀后，今役再遇重创。

SGA促团队自省 教头强调不过度反应

此役收获21分6助攻的SGA赛后直言，球队在攻防两端均未展现应有活力与强度：「从开场起，他们在攻守两端都压过我们。」他补充：「今晚问题不止一两点，需要改善的地方比以往更多。若要达成目标，唯有继续努力变强。」

今仗雷霆全队投篮命中率仅36.6%，三分命中率28.2%；黄蜂则手感火热，投篮命中率53.2%，外线高达51.4%。贺姆格连坦言球队并非首次手感低迷，但处理未如理想：「我们以前也遇过投不进的夜晚，但仍能大胜对手；今晚我们没做到。」主帅马克·戴格诺特（Mark Daigneault）则指，败仗同样具学习价值：「我们每场都会针对性调整，不会因一场胜负过度反应，每一仗都能带来收获。」