NBA｜鹰队当家杨格被传寻求交易 杨格对离队持「开放态度」 巫师将成为下家？

亚特兰大鹰队四届全明星后卫杨格（Trae Young）据报正与其经纪团队及球队高层合作，商讨交易事宜。这位鹰队的当家球星，在为球队效力8个赛季之后，将有可能离开亚特兰大。

根据ESPN报导，杨格及其经纪团队正在和鹰队商讨交易事宜。据悉，杨格的代表与鹰队总经理过去一个星期已展开「积极且具建设性」的对话，寻求各方可接受的解决方案。

根据名记Marc Spears透露，杨格对转投他队持开放态度，并「非常乐意披上新战袍」。另据Marc Stein消息，鹰队据报曾与华盛顿巫师接触，讨论以杨格为核心的交易方案，谈判方向包括围绕麦高伦（CJ McCollum）等筹码。不过目前各方仍未有定案。

多月前已埋下伏笔

由于鹰队早前未有为这名27岁的当家球星提供续约方案，双方近月一直就其未来保持沟通。杨格目前合约尚余两年，分别为4600万美元和4900万美元，并且下赛季合同中拥有球员选项。

战绩数据耐人寻味

杨格今季受腿部伤患困扰，迄今只出战10场；在他缺阵的27仗，鹰队录得15胜13负，防守端更把对手场均得分压低近10分；相反在他上阵的10战，球队仅得2胜8负。杨格季初曾右膝内侧副韧带（MCL）扭伤，其后持续受后遗痛症影响，近期更因右股四头肌挫伤连续缺阵5场。

自2018年选秀加入鹰队以来，杨格生涯场均贡献25.2分、9.8助攻，四度入选全明星、一次入选年度最佳阵容，并成为队史三分及助攻王，曾三度带队打入季后赛，2021年更杀入东岸决赛。惟随着前锋谢伦庄逊（Jalen Johnson）冒起，今季缴出24分、10.2篮板、8.5助攻的全面表现，加上自由身加盟的亚历山大－获加（Nickeil Alexander-Walker）打出生涯新高的场均20.7分，球队或有意重塑核心架构。