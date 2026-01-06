NBA｜NBA中国赛再临澳门 独行侠将与火箭在今年10月上演两场季前赛

NBA今日正式公布，2026年NBA中国赛将续于澳门举行，达拉斯独行侠与休斯敦火箭将于今年10月假澳门威尼斯人综艺馆上演两场季前赛，赛期定于香港时间10月9日（周五）及10月11日（周日）。这亦是中国赛连续第二年落户澳门。

Back on the global stage in 2026 🌏



Rockets vs. Mavs in Macao - Oct. 9th and 11th!



📝 More info: https://t.co/iUHQhhOtBm pic.twitter.com/BpcjBMhnyo — Houston Rockets (@HoustonRockets) January 5, 2026

NBA官宣2026年中国赛将继续在澳门举行。NBA官方X图片

火箭球员阿门汤逊（左）和独行侠球员法拉格（右）手持印有澳门的两队球衣。独行侠官方X图片

NBA中国赛于2025年相隔六年回归，当时由篮网对阵太阳在澳门献演两仗，反应热烈。联盟今次再度把中国赛带到濠江，期望延续热潮，让区内球迷近距离感受NBA级数对碰。

NBA副总裁兼首席营运官马克・泰顿（Mark Tatum）表示：「本赛季较早前在澳门的赛事，充分展现了中国及亚洲各地球迷对NBA的热情与投入。我们期待再次迎来独行侠与火箭作客澳门，并透过比赛及一系列周边活动，与球迷、年轻球员以及本地社区深度互动。」他同时指出，联盟将联同各合作伙伴，持续在区内推动篮球文化与青少年培育。