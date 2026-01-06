香港网球公开赛｜国家队吴易昺2：0轻取匈牙利选手 朱锴泓组合「抢十」惜败法国组合

香港网球公开赛2026次日赛事在维园上演连场激战。国家队男单主力吴易昺状态火热，以6：4、6：2直落两盘轻取匈牙利对手马路辛（MAROZSAN, Fabian），强势晋级次轮，即将迎接俄罗斯选手卢比利夫（RUBLEV, Andrey）。同日压轴的男双赛事，港队新将朱锴泓搭档国家队的周意，与法国组合激战至「抢十」决胜局，最终以9：11憾负，总盘数1：2惜败。吴易昺赛后分享了赛前畅游香港的趣事。

国家队吴易昺强势晋级 「朱周配」憾负

国家队男单强将吴易昺昨日状态十足，面对匈牙利选手马路辛，全场主导节奏，以6：4、6：2直落两盘轻松取胜，顺利闯入次轮，即将硬撼俄罗斯的卢比利夫。压轴的男双赛事则战情跌宕，港队新星朱锴泓与国家队的周意组合，迎战法国拍档艾利比治（ARRIBAGE FRA）及奥利华迪（OLIVETTI FRA）。首盘双方已斗得难分难解，战至抢七，「朱周配」以8：6惊险先拔头筹。法国组合次盘以6：3迅速扳平。决胜的「抢十」大战更令人屏息，港队组合一度大幅落后，却展现惊人韧性，一分一分追至9：9平手，可惜最后关头功亏一篑，以9：11告负，总盘数1：2惜败，无缘晋级。

吴易昺兰桂坊迎新年 迪士尼初体验

赛后吴易昺分享了他在香港的休闲时刻。原来为了迎接新年，他特地去了兰桂坊感受节日气氛：「跨年那天晚上有去兰桂坊那边逛一逛，但实在人太多了，然后我又不是很放得开。」

而此行最特别的记忆，莫过于他人生第一次的迪士尼乐园之旅：「香港迪士尼，为什么会去？因为从来没去过，上海那些都没去过。」他在澳门打完表演赛后获得一天假期，便透过赛会安排实现了这个愿望，他表示：「我就想看看有没有去迪士尼的机会，然后我就跟经纪人讲，赛会就帮我安排了。但有点不好意思就是，看大家都在排队，然后就我们直接上去坐，感觉特别不好意思。但我有克服自己这个恐高的这个症状，我觉得这个好像也有进步。」