香港网球公开赛｜男双「黄迪配」2：1胜阿根廷组合晋级 副场比赛座无虚席 天王观众齐撑黄泽林

香港网球公开赛2026 次日赛事继续在维园上演。今日（5号）的首圈男双赛事，虽在1号副场举行，却气氛沸腾，全场座无虚席。黄泽林与加拿大好手迪亚路（Gabriel Diallo）携手，迎战阿根廷的甘美沙拿（Francisco Comesana）及艾卓维尼（Tomas Martin Etcheverry） 组合，双方上演一场紧凑的攻防战总，一番苦战后「黄迪配」 以比分2：1力克强敌，成功晋级次轮。这场胜利也是Coleman在ATP250级别双打赛事的首场胜仗，意义非凡。 而场边亦人潮涌涌，坐爆全场。乐坛天王陈奕迅现身打气，Coleman的父母与家姐亦到场支持，赛场热度媲美中央球场。

香港网球「一哥」Coleman与世界排名第40的迪亚路首次携手合作，迎战世界排名第66的甘美沙拿及第57的艾卓维尼组合 。比赛首盘已见胶著，双方比分紧咬，战至6：6平手。关键时刻，「黄迪配」凭稳定发挥，于抢七战以9：7险胜，先取一盘。第二盘战情逆转，阿根廷组合以6：3扳回一城，比赛进入决胜盘。最终的「抢十」决胜局中，「黄迪配」顶住压力，以10：6锁定胜局，总比分2：1力克强敌，成功晋级次轮。

即使未在中央场作赛，现场依然座无虚席，甚至要排队进场观赛。黄泽林赛后难掩兴奋：「好正，我其实未试过喺副场打，但系见到咁多人，我见到就算主场都有人睇紧我比赛，所以都好开心自己嘅比赛有咁多人睇。 」黄泽林续指，这场双打胜利对他备战明天的单打十分重要：「最主要系适应返比赛节奏同环境。始终成几个礼拜冇正式比赛，需要时间揾返感觉。能够通过今日嘅考验，对信心同状态都有好大帮助。」 明天下午黄泽林将迎战阿根廷球手拿方尼（NAVONE, Mariano） 。



记者：廖伟业

摄影：廖伟业、徐嘉华

