NBA｜当积拍占士尾段大爆发 湖人主场120:114逆转击退灰熊

更新时间：17:11 2026-01-05 HKT
发布时间：17:11 2026-01-05 HKT

湖人周日主场再度迎战数日前才刚击败的灰熊，然而客队比紫金军更快进入状态，大多数时间一直保持住领先，但湖人第4节有勒邦占士(Lebron James)和当积(Luka Doncic)迎来爆发，率球队单节攻入37分，并成功以120:114逆转击败灰熊，今季三次碰头全胜。

当积轰36分占士末节大爆发 湖人120:114挫灰熊

今仗湖人在早段全队除了当积外都未太有状态，一直都被灰熊掌握进攻节奏，第2节湖人就以54:65落后11分结束上半场，到第三节湖人手感开始回暖，尤其是占士和拿华菲亚(Jake LaRaiva)双双开火，吹响反击号角在第3节结束时将比数追成83:87仅落后4分，到末节占士和当积继续火力全开双双得分10+，串连队友攻势之余亦接连得分，成功反超后乘胜追击，最终湖人以120:114击退灰熊。

今战湖人三点输出致胜，有当积轰入36分之余外加9篮板8助攻的准三双表现，占士亦贡献了26分7篮板10助攻，另外亦有拉华菲亚交出26分5篮板4助攻的表现。今仗灰熊莫兰特(Ja Morant)再度因伤缺席但仍有6人得分上双，谢伦韦士(Jaylen Wells)挺身而出攻入23分，可惜未能取得胜利。

湖人短休再战灰熊 雷迪克直言喜欢这模式

湖人今战相隔2日再于主场斗灰熊，雷迪克(JJ Redick)也表示今仗胜利在于防守端上的调整，令灰熊的早期进攻受限，助球队得以取得胜利，而被问到短时间内在主场2战灰熊，雷迪克则表示：「其实我很喜欢这个安排。」他补充说：「我认为这可以某种程度上模仿了季后赛模式，尤其不需要主客来回，而是在同一座球场进行两场比赛。上个赛季我们都遇过几次类似情况，我觉得这对球队很有帮助，是一个成长的好机会。即使赢了球，我们也知道还有很多地方可以做得更好，这正是最大的挑战。」
 

