香港网球公开赛｜港网公开赛联乘Sanrio 姆锡迪等球星现身希慎打卡

即时体育
更新时间：15:26 2026-01-05 HKT
发布时间：15:26 2026-01-05 HKT

中银香港网球公开赛2026周一展开单打及双打的主赛圈比赛，3位球星包括本赛一号种籽、意大利的姆锡迪（Lorenzo Musetti）、4号种籽卡真洛夫（Karen Khachanov)及加拿大「三哥」、世界排40的迪亚路（Gabriel Diallo）应邀到希慎广场出席网球xSanrio主题活动，已经连续第3年来香港比赛的姆锡迪及卡真洛夫在活动期间更识趣地「派心心」，Karen更带著小儿子一同亮相，可见他十分爱锡家人。

卡真洛夫带儿子一同出席活动。摄影：徐嘉华
姆锡迪（左）及种籽卡真洛夫（右）在活动上谈笑甚欢。摄影：徐嘉华
卡真洛夫（右一）、姆锡迪（右二）及迪亚路出席「网球xSanrio」活动。摄影：徐嘉华
今届中银香港网球公开赛首次与Sanrio Hong Kong合作，周一3位球星率先在活动中多个打卡位合照，更一齐跻入「人生四格拍照馆」合照，连小儿子看到3人拿著Sanrio道具合照相也不禁笑出来。

网总主席郑明哲。摄影：徐嘉华
3个大男生在拍照馆合照，卡真洛夫的儿子也不禁笑他们。摄影：徐嘉华
3个大男生在拍照馆合照，卡真洛夫的儿子也不禁笑他们。摄影：徐嘉华
卡真洛夫（右一）及姆锡迪（右二）已学识「派心心」，第一次来香港的迪亚路（左）不𢤦反应，只笑著面对镜头。摄影：徐嘉华
中国香港网球总会会长郑明哲表示：「我们很高兴看到赛事的活力与氛围由比赛场地延伸至铜锣湾心脏地带，让更多市民和𨘋客在社区中感受顶级网球的魅力。」Sanrio角色如Hello Kitty、Dear Daniel、Pompompurin和Macaron将于赛事期间以不同形式现身铜锣湾，而中银香港网球公开赛的网球x Sanrio characters主题活动由今日起至11日每日中午12时于希慎广场1楼中庭开放。

 

记者/摄影：徐嘉华

