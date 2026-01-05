香港网球公开赛｜港网公开赛联乘Sanrio 姆锡迪等球星现身希慎打卡
更新时间：15:26 2026-01-05 HKT
发布时间：15:26 2026-01-05 HKT
发布时间：15:26 2026-01-05 HKT
中银香港网球公开赛2026周一展开单打及双打的主赛圈比赛，3位球星包括本赛一号种籽、意大利的姆锡迪（Lorenzo Musetti）、4号种籽卡真洛夫（Karen Khachanov)及加拿大「三哥」、世界排40的迪亚路（Gabriel Diallo）应邀到希慎广场出席网球xSanrio主题活动，已经连续第3年来香港比赛的姆锡迪及卡真洛夫在活动期间更识趣地「派心心」，Karen更带著小儿子一同亮相，可见他十分爱锡家人。
今届中银香港网球公开赛首次与Sanrio Hong Kong合作，周一3位球星率先在活动中多个打卡位合照，更一齐跻入「人生四格拍照馆」合照，连小儿子看到3人拿著Sanrio道具合照相也不禁笑出来。
中国香港网球总会会长郑明哲表示：「我们很高兴看到赛事的活力与氛围由比赛场地延伸至铜锣湾心脏地带，让更多市民和𨘋客在社区中感受顶级网球的魅力。」Sanrio角色如Hello Kitty、Dear Daniel、Pompompurin和Macaron将于赛事期间以不同形式现身铜锣湾，而中银香港网球公开赛的网球x Sanrio characters主题活动由今日起至11日每日中午12时于希慎广场1楼中庭开放。
记者/摄影：徐嘉华
最Hit
61岁TVB节目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光 身材肥胖曾自爆心脏扩大
2026-01-04 10:00 HKT