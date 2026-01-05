NBA｜保卡绝杀三分杀死比赛 太阳108:105逆转击败雷霆

目前正值4连胜的雷霆周日作客对上太阳，这支目前战绩最好的卫冕之师曾一度握有18分领先，然而太阳其后爆发追分，双方再度进入缠斗，并斗到第4节还剩8秒时由谢伦威廉斯(Jalen Williams)攻入关键2分打成平手，但保卡(Devin Booker)在最后关头尽显大心脏，还剩0.7秒时后撤步三分命中，助太阳以108:105险胜雷霆。

DEVIN BOOKER HITS THE TRIPLE AND WINS IT FOR THE SUNS 🚨



PHOENIX COMPLETES THE 18-PT COMEBACK TO DEFEAT THE THUNDER! pic.twitter.com/JNPazjMXTz — NBA (@NBA) January 5, 2026

保卡唯一一次中三分就绝杀 太阳送雷霆第6败

雷霆今战作客对阵太阳到第2节中段时都一直握有优势，曾将比数拉开至49:31的18分分差，但其后太阳重拾状态并半场完前将分差收窄至42:49，其后第三节太阳愈战愈勇，保卡单节独得11分下将比数反超成74:73，但到决胜节双方再陷缠斗，太阳曾以105:101领先雷霆，但客队把握主队失误，由谢伦威廉斯在法定时间剩下8秒时，攻入关键2分打成105:105平手，但其后太阳叫出暂停后前场发球开给保卡，保卡果断选择单打卡鲁素，并在剩下0.7秒时后撤步3分命中今场唯一一球3分，其后米曹(Ajay Mitchell)亦投出扳平3分但失手，最终太阳以108:105力压雷霆。

今场保卡全场被雷霆严防限制，2分出手11次仅中5，3分出手前3次皆没进唯一一球就献给绝杀，他亦有24分外加6篮板9助攻进帐，而佐敦葛云(Jordon Goodwin)和D布鲁士(Dillon Brooks)则分别攻入26分和22分。而雷霆方面基𠎀奥斯亚历山大(Shai Gilgeous-Alexander，简称SGA)今仗攻入25分6助攻，而谢伦威廉士和贺姆格(Chet Holmgren)连则分别交出23分7助攻和18分9篮板。

SGA：每次见到绝杀都好像慢动作一样

今仗雷霆惜负太阳，当家球星SGA直言有些细节处理不好才导致输波，他也提到看见保卡投出绝杀三分球感受时直言：「当时我好希望我们能够守住和他投失。每次见到这样的球时，在篮球碰到篮框前就好似慢动作，但这些都是比赛中最有趣的时刻。」

