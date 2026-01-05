NBA｜米高波特再遇老东家唔留情 率篮网127:115送金块2连败

金块周日作客对上有倒戈的米高波特(Michael Porter Jr.)在阵的篮网，然而首次对阵老东家波特亦不留情面，全场轰27分率队以127:115击败金块，为对手送上2连败之余兼中止球队三连败走势。

般恩、哥顿复出都冇用 金块115:127不敌篮网

金块近期伤兵不断，今场虽有艾朗哥顿(Aaron Gordon)和克里斯顿般恩(Christian Braun)复出，但主力中锋约基治(Nikola Jokic)和华兰修纳斯(Jonas Valanciunas)齐伤出，上半场双方斗得相当激烈，但篮网在2节后段一度曾拉开分差至13分，但金块好在有由板凳出发的哥顿和小夏达威(Tim Hardaway Jr.)疯狂追分，在在完半场前追成52:59。然而篮网在易篮后火力全开，单节狂轰41分以100:84进入到决胜节，但到末节篮网保持火热手感，在汤马士(Cam Thomas)接连攻入7分下打出12:0的攻势，将分差首次拉开至20分以上，最终篮网亦以127:115击败金块。

篮网今场6人得分上双，倒戈的波特首次对上前任便攻入27分外加11篮板5助攻，诺亚罗利(Noah Clowney)亦贡献出22分6篮板。而金块方面占姆梅利(Jamal Murray)攻入27分及生涯新高的16助攻，而板凳出发的小夏达威和复出的哥顿则分别攻入26分和20分。

