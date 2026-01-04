田径｜黄尹隽成功卫冕「超能跑」半马冠军 黄卓宁第一次本赛半马即夺冠

周日在迪士尼乐园度假区及迪欣湖举行的Unicef 慈善跑（HERO RUN — 超能跑）焦点之一的半马拉松，由黄尹隽（1小时06分32秒）及黄卓宁（1分23秒11）分夺男、女子壮年组冠军，他们不约而同寓赛于操，为本月18号的香港渣打马拉松的「全马」热身，尹隽力争全马「三连冠」，卓宁望在渣马跑出2小时40分内力争9月名古屋亚运参赛权。

数千人参加周日的「超能跑」。徐嘉华摄

首次在本赛参加半马的黄卓宁勇夺女子组全场总冠军。徐嘉华摄

徐嘉华摄

本月21日将满25岁的黄卓宁，3年前曾追亚运梦至受伤，现职协恩中学体育老师的她想要佛系心态去对待今年亚运，去年11月上海跑出2小时42分31秒的PB给她渣马不少信心，她说：「上海站令我的本地排名排第2位（罗映潮排第一），若渣马跑到2小时40分内会更保险。由于工作及练跑少了休息时间，亚运我当然想去，但不会跑很多枪，所以渣马会是我亚运前最后一枪『全马』。」卓宁认为一众长跑女将包括「长跑天后」姚洁贞、屈旨盈及司徒兆殷都有机会争亚运，在良性竞争下对大家都有好处。

卫冕的黄尹隽（中）两星期后望蝉联渣马全马的冠军。徐嘉华摄

成功卫冕的黄尹隽的香港代表资格仍未解决，他亦抱佛系态度在渣马争「三连冠」，他说：「都是随缘，像今日我的状态一般，但跑出时间不错，『三连冠』一定想，但全马好多变数。」

记者/摄影：徐嘉华