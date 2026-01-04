Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

田径｜黄尹隽成功卫冕「超能跑」半马冠军 黄卓宁第一次本赛半马即夺冠

即时体育
更新时间：18:14 2026-01-04 HKT
发布时间：18:14 2026-01-04 HKT

周日在迪士尼乐园度假区及迪欣湖举行的Unicef 慈善跑（HERO RUN — 超能跑）焦点之一的半马拉松，由黄尹隽（1小时06分32秒）及黄卓宁（1分23秒11）分夺男、女子壮年组冠军，他们不约而同寓赛于操，为本月18号的香港渣打马拉松的「全马」热身，尹隽力争全马「三连冠」，卓宁望在渣马跑出2小时40分内力争9月名古屋亚运参赛权。

数千人参加周日的「超能跑」。徐嘉华摄
数千人参加周日的「超能跑」。徐嘉华摄
首次在本赛参加半马的黄卓宁勇夺女子组全场总冠军。徐嘉华摄
首次在本赛参加半马的黄卓宁勇夺女子组全场总冠军。徐嘉华摄
徐嘉华摄
徐嘉华摄

本月21日将满25岁的黄卓宁，3年前曾追亚运梦至受伤，现职协恩中学体育老师的她想要佛系心态去对待今年亚运，去年11月上海跑出2小时42分31秒的PB给她渣马不少信心，她说：「上海站令我的本地排名排第2位（罗映潮排第一），若渣马跑到2小时40分内会更保险。由于工作及练跑少了休息时间，亚运我当然想去，但不会跑很多枪，所以渣马会是我亚运前最后一枪『全马』。」卓宁认为一众长跑女将包括「长跑天后」姚洁贞、屈旨盈及司徒兆殷都有机会争亚运，在良性竞争下对大家都有好处。

卫冕的黄尹隽（中）两星期后望蝉联渣马全马的冠军。徐嘉华摄
卫冕的黄尹隽（中）两星期后望蝉联渣马全马的冠军。徐嘉华摄

成功卫冕的黄尹隽的香港代表资格仍未解决，他亦抱佛系态度在渣马争「三连冠」，他说：「都是随缘，像今日我的状态一般，但跑出时间不错，『三连冠』一定想，但全马好多变数。」

记者/摄影：徐嘉华

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
美如楼有单位起火冒烟，火警中有居民由救护车送院。梁国峰摄
02:43
石硖尾邨火警酿1死8伤 单位发现男尸 逾270人疏散
突发
6小时前
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建换新楼 港妈心大心细 网民怂恿先上楼但切忌做一事｜Juicy叮
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建换新楼 港妈心大心细 网民怂恿先上楼但切忌做一事｜Juicy叮
时事热话
6小时前
连锁冰室推「时光倒流价」$29早餐！有齐粉面/火腿炒蛋/包/饮品 网民赞好︰希望多啲茶记仿效
连锁冰室推「时光倒流价」$29早餐！有齐粉面/火腿炒蛋/包/饮品 网民赞好︰希望多啲茶记仿效
饮食
8小时前
吴绮莉女儿吴卓林激罕开腔谈成龙  一细节证双方关系破冰  曾传经济拮据领免费食物
吴绮莉女儿吴卓林激罕开腔谈成龙  一细节证双方关系破冰  曾传经济拮据领免费食物
影视圈
3小时前
美军突袭委内瑞拉，生擒马杜罗夫妇。美联社／法新社
01:31
空袭委内瑞拉︱美军生擒马杜罗计划曾漏风声？ 亲信成CIA线人监视行踪
即时国际
5小时前
万千星辉颁奖典礼2025｜视后之争添变数？宣萱一句留言引哄动 网民估佘诗曼胜数急增
万千星辉颁奖典礼2025｜视后之争添变数？宣萱一句留言引哄动 网民估佘诗曼胜数急增
影视圈
4小时前
谢贤「爷孙恋」前女友Coco胀爆罕现身  首回应2千万掟煲费传闻  分手7年大爆拍拖私隐
谢贤「爷孙恋」前女友Coco胀爆罕现身  首回应2千万掟煲费传闻  分手7年大爆拍拖私隐
影视圈
2026-01-03 14:30 HKT
粤车︱「FV」牌中港车涉违规装警号闪灯 未贴通行许可证 运输署：已转执法部门跟进
粤车︱「FV」牌中港车涉违规装警号闪灯 未贴通行许可证 运输署：已转执法部门跟进
社会
6小时前
曾志伟将卸任TVB总经理 《万千星辉颁奖典礼2025》特设大奖致谢 传神秘老友现身丨独家
曾志伟将卸任TVB总经理 《万千星辉颁奖典礼2025》特设大奖致谢 传神秘老友现身丨独家
影视圈
22小时前
寻秦记丨欧瑞伟续演「陶总管」  曾做刘德华替身当三级片男一  娶花旦太太女儿撞样朱千雪
寻秦记丨欧瑞伟续演「陶总管」  曾做刘德华替身当三级片男一  娶花旦太太女儿撞样朱千雪
影视圈
8小时前