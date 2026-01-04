香港网球公开赛｜布云朝克特首盘抢七惜负 直落两盘止步资格赛首圈 盼调整备战澳网

前国家网球「一哥」布云朝克特今日出战中银香港网球公开赛资格赛首圈，迎战世界排名167位的美国新秀巴沙华尼迪（Nishesh Basavareddy）。首盘双方互不相让战至6:6进入抢七，布云朝克特在拉锯至9:9后以9:11惜负；次盘亦受影响，终以3:6告负，被对手直落两盘淘汰，无缘正赛。

现时世界排名123位的布云朝克特与巴沙华尼迪开局即陷入胶著，多次出现高质来回，比分紧咬至抢七。抢七阶段同样紧张刺激，两人激斗至9:9，惟可惜关键分上布云朝克特未能把握，以9:11在抢七决胜败仗，先失一盘。第二盘他尝试调整节奏，但对手手感火热、屡有高难度制胜分，最终以3:6再失一盘。

赛后，布云朝克特难掩失落，直言结果「比较遗憾」：「第一盘大家都打得非常好，互相没有给太多机会。抢七我们都有一些失误，最后没能拿下来确实可惜。」谈到次盘，他承认心态受首盘失利影响，但很快进入状态：「我很快就投入到第二盘，不过他在第二盘打出了很多难以置信的球。」

此前，布云朝克特刚在2026澳网亚太区外卡赛男单决赛封王，锁定澳网男单外卡，将连续第二年亮相墨尔本。展望接下来的准备，他表示会把握离澳网尚余十多天的时间加紧训练：「希望可以早点去适应，利用好这段时间做好训练，积累更多自信，争取在澳网有个好的表现。」

记者：杨功煜