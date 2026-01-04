香港网球公开赛｜17岁港将朱锴泓ATP首秀 资格赛不敌对手止步首圈 明日转战男双

2026中银香港网球公开赛今日假维园揭幕，男单资格赛率先上演。年仅17岁、凭外卡上阵的本地新秀朱锴泓（Kai Thompson），于首圈硬撼世界排名88位的美国好手埃米利奥（Emilio Nava），最终以3:6、2:6直落两盘告负，无缘晋级明日资格赛次圈。

此役为朱锴泓首次踏上ATP赛场。目前世界排名仅位列第1936位的Kai，面对级数与排名均占优的埃米利奥，他在对手高速球速与紧凑节奏下一度显得吃力；尽管首盘曾把握机会有成功破发的亮点表现，但整体节奏仍被对手掌控，直落两盘见负。

赛后，Kai坦言既兴奋亦紧张：「这是我第一次和ATP前100名的球手交手，是一次很好的经历。我真的很紧张，只是努力保持冷静，专注于当下。」谈及与顶尖球手过招的差异，他说：「他们的节奏快很多，每一分、每一拍之间的时间更短，发球更快、战术更稳健，需要我在场上跑动更多。」他续指，未来会争取更多与顶尖职业选手对赛：「要累积经验，习惯他们的击球质量，同时提升自己的体能。」在主场作赛，Kai亦不忘感谢球迷：「我听到好多人的欢呼，这种感觉太美妙。」

朱锴泓明日将伙拍国家好手周意出战男子双打首圈。Kai表示，两人凭外卡参赛感到兴奋，虽然对这位临时拍档了解未深，但非常期待合拍登场，力争为主场球迷带来惊喜。

记者：杨功煜