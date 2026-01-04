拳击｜曹星如寓跑于操 望未来挑战世界冠军金腰带：无论输赢 我都想一试

去年回归职业拳坛的「神奇小子」曹星如（Rex)周日出席迪士尼乐园度假区及迪欣湖举行的Unicef 慈善跑（HERO RUN — 超能跑）的10公里赛，结果在约摄氏14度下以38分40秒不错的时间完成，他赛后畅谈2026年拳击大计，包括今年将打3场比赛，最快一场是下月底再飞去菲律宾参加复出职业赛后第3场比赛，希望今年有机会挑战世界拳王金腰带。

10公里开跑时气温约摄氏13度，穿著背心的星如也觉冻。徐嘉华摄

星级跑手的曹星如起跑时排头位。徐嘉华摄

赛后摆出「米奇」趣怪姿势

周日气氛早上偏冻，但对一众跑手是好天气，已参加过不少跑步比赛的星如参加「十公里1组」于7时35分起步，有市民跑手上前跟他合照，他表示比赛途上有熟悉的跑友一直紧追他，加添点点动力，以38分40秒完成后，心情大好的他摆出「米奇老鼠」的趣怪姿势。

星如赛后摆出米奇趣怪姿势。徐嘉华摄

每天也练10公里作为拳击训练之一的星如说：「已数不清自己跑了多少过10公里，因为日日都跑这个距离，这条路算好跑，在不太够瞓（约早上4点多起床）的情况下，十分满意今日跑出的时间，跟自己PB（个人最佳约38分）十分接近。」

为了拳击 未来都会跑10公里的距离

星如亦将参加本月18号的渣打马拉松的10公里比赛，选择10公里，是类似职业拳击打10至12回合的时数，可以作为训练的去冲10公里，他说：「现在以拳击为重，未来参加跑步的话，都会是10公里。」他亦想在渣马挑战自己的PB：「每次跑步比赛，都是想测试一下自己状态，看能否再推高，亦想每次都跑到比PB好的时间。」

星如比赛途中不忘向镜头摆出胜利手势。徐嘉华摄

「无论输赢 也想挑战世界冠军的腰带」

谈到2月底的拳击赛，星如暂未肯定对手是谁，但将是上场不分胜负的那条腰带（IBF泛太平洋雏量级冠军金腰带），他亦计划2026年打3场比赛：「最紧要我自己不要受伤（上场对印度拳手试过头撞头，暂时左眼角仍见到浅浅的疤痕），希望一步步去挑战世界冠军的金腰带，这是我一直想试，无论输赢都好，也想挑战一下。」

记者/摄影：徐嘉华