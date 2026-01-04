NBA│爱华士狂轰33分领木狼扑熄热火 道出赢波关键就系「训得够」 │有片

周六NBA上演瞩目对决，木狼在当家安东尼爱华士（Anthony Edwards）全场狂轰33分下，作客以125:115击败热火，成功终止后者4连胜的强势。爱华士赛后透露赢波关键，是自己「训得够」，在比赛期间能够执行比赛策略。

Anthony Edwards 33 PTS, 3 REB, 5 AST, 1 STL, 10/19 FG, 11/14 FT, 65.6% TS vs Heat https://t.co/9kcKCaXjL1 pic.twitter.com/Yk1huOgyK2 — Basketball Performances (@NBAPerformances) January 4, 2026

爱华士上半场独取20分

甫开赛，客军木狼便反客为主，当家球星安东尼爱华士手感火烫，上半场独取20分，为球队奠定领先优势。然而，主场作战的热火韧力十足，一直紧咬比分，第三节更一度反超，令战况陷入胶著。

末段开局打出19:4攻势扑熄热火

战局的转捩点出现在决胜第四节。第3节完成后仅领先4分的木狼，于末节开局打出一波19:4的猛烈攻势，瞬间将领先差距扩大至接近20分，一举击溃热火的防线。此后木狼牢牢掌控比赛节奏，未再给予对手任何反扑机会，最终以10分之差收下近5场第2胜。

爱华士归功充足睡眠

此役，爱华士19投10中，攻下全场最高的33分，并送出5次助攻，尽显领袖风范。后备上阵的长人列特（Naz Reid）亦表现抢镜，攻下29分，其中20分来自下半场。中锋高拔（Rudy Gobert）则稳定贡献13分和12个篮板。赛后，爱华士将其出色表现归功于充足睡眠：「之前被当路云米曹的防守纠缠得透不过气，所以我告诉自己必须早点休息。当我们能听从并执行比赛策略时，表现就会非常出色。」

长人列特攻下29分。法新社

中锋高拔表现稳定，贡献13分和12个篮板。法新社

