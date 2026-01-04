NBL｜香港⾦⽜主场⼤胜杭州经纬摘五连胜 新星吴委峻⾸次正选登场 攻入全队最⾼13分

香港⾦⽜昨日（3 ⽇）在 2025 年全国男⼦篮球联赛（NBL）主场出击，在福⽥体育公园体育馆迎战杭州经纬。港队新星吴委峻⾸次以正选⾝份上阵即有亮眼表现，攻入全队最⾼的 13 分，加上全队 12 名上阵球员悉数得分，香港⾦⽜最终以 96：68 ⼤胜对⼿，豪取五连胜，延续今季 NBL 全胜⾛势。

今仗为全运会男⼦ U22 港队代表吴委峻，⾃去年加盟香港⾦⽜以来⾸次正选披甲，与刁展望、卢艺文、巴尔文（Ondřej Balvín）及美⾂钟斯（Mason Jones）携⼿挂帅。香港⾦⽜甫开赛即迅速入局，⾸节已有 9 名球员先后取得分数，展现多点开花的进攻火⼒，加上两分球命中率⾼达 75%，⾸节以 23：15 领先。

次节主队进⼀步拉开分差，巴尔文接应美⾂钟斯妙传完成精彩入樽，刁展望亦于快攻中入樽得⼿，带动球队将优势扩⼤⾄ 20 分以上。香港⾦⽜外围⼿感火热，单是底线位置已命中 5 记三分球，半场以 55：29 遥遥领先，为⼤胜奠下基础。

易边后，吴委峻逐渐适应比赛节奏，进攻端越战越勇，命中两记三分球并于篮底取分，单节独取 8 分。尽管香港⾦⽜在第三节进攻节奏稍为放缓，巴尔文亦在严密防守下仅得两分，但球队仍以 23：18 的单节比分保持优势，以 78：47 进入第四节。

末节吴委峻再度于中距离及三分线外命中投篮，加上对⼿早段陷入满队犯，香港⾦⽜多次站上罚球线稳定取分，成功将胜局牢牢掌控。此役香港⾦⽜ 12 名球员全部有得分进帐，其中吴委峻贡献全队最⾼的 13 分及 3 次抢断，刁展望、巴尔文及卢杜伟亦同样得分上双。最终，香港⾦⽜以 96：68 击败杭州经纬，成为今季 NBL ⾄今唯⼀保持全胜的球队。

对于今仗取得全队最⾼分，吴委峻坦⾔感到惊喜：「今场没想过能拿到全队最⾼分，只是想做好教练的要求，始终他⼗分重视球队的防守，⾄于进攻⾃由度则相当⼤。我认为今场的防守表现不俗，但进攻上应该可以把握多几球空位三分。即使今⽇上半场⼿感普通，但仍然没太⼤压⼒，重点是先做好防守，因为这是争取上阵时间的关键，进攻就顺其⾃然吧。」他续称今场为本季NBL之旅打入强⼼针，磨练进攻技术之余，亦有助适应球队的战术。

生涯首次正选出场的吴委峻贡献全队最⾼的13分及3次抢断。香港金牛图片

香港⾦⽜将于 1 ⽉ 7 ⽇及 1 ⽉ 20 ⽇继续坐镇福⽥主场，分别迎战江⻄鲸裕清酒及⽯家庄翔蓝。