高球专访｜近年扎根赌城 陈芷澄多谢男友在自己低谷期不离不弃

更新时间：09:06 2026-01-04 HKT
发布时间：09:06 2026-01-04 HKT

如果从陈芷澄（Tiffany）4岁在玩具反斗选了一套塑胶高球玩具、6岁开始在家附近的屯门公众高球训练场作为周末家庭乐数起，Tiffany已打了26年高尔夫球，这期间经历的开心、不开心，除了最强后盾的父母外，还有他的球僮男友Aaron，她多谢男友在自己超级迷惘的低谷期不离不弃，无条件支持自己的高球事业。

Tiffany近年将高球基地迁至美国的拉斯维加斯，一来天气怡人，一年365日都可以练波，二来有不少职业高球手都在当地紥根，一落场就有大批高水平球手一齐练习，而在美国长大的Aaron是当地一位健身教练，亦认识高球，机缘下4年前东京奥运开始帮Tiffany做球僮到去年中，Tiffany说：「他十分支持我打波，就算我说要打到40岁，他也会支持，令我更能专心比赛。」现时Aaron专心自己的健身事业，Tiffany不排除未来会再找男友当球僮。

这个黑色的Lu Lu高球棍套是男友送给芷澄的，纪念死去的爱犬。徐嘉华摄
这个黑色的Lu Lu高球棍套是男友送给芷澄的，纪念死去的爱犬。徐嘉华摄

要Tiffany选一个最难忘的成绩，她选2014年在瑞士举行的世界大学生高球锦标赛夺冠，她说：「这是我第一个在业余国际赛夺冠的代表作，令我知道距离职业路不远。」她于2017年尾刚大学毕业，真的考到LPGA职业赛资格，展开精彩的高球路。

记者／摄影：徐嘉华

