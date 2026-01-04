高球专访｜32岁陈芷澄：我觉得自己仲打得

32岁的高球Icon陈芷澄（Tiffany）曾活在镁光灯下，过去10年，她为香港高球挥出一条康庄大道，第一个踏足奥运舞台、第一个夺LPGA职巡赛全卡，近年经历低谷，曾无助到要问AI运程；2026年伊始，她决意东山再起，理由很简单：「我觉得自己仍打到！」

Tiffany对未来充满希望，第一步希望先取回LPGA全卡。徐嘉华摄

记者/摄影：徐嘉华

访问这天，淡妆下的Tiffany跟10年前历史性夺里约奥运参赛资格时没两样；这10年她已两度跻身奥运舞台（2016里约及2021东京），2018年头展开LPGA（美国女子职业高球巡回赛）职业生涯至今完成8个赛季，这些都前无古人。过去3年经历低谷，由LPGA「全卡」降到「半卡」，为争取2024巴黎奥运资格，参加过一年欧巡赛，可惜差少少分数跟巴奥擦肩。

陷入低谷3年，Tiffany试过不断换教练寻突破，可惜越换越迷惘，曾无助到问AI有关自己运程，回想当时，她也觉好笑：「我输入自己的时辰八字，问它为何达不到理想成绩？AI回复：『是我的性格使然』。」

Tiffany惊讶AI的准，亦像是当头棒喝，她说：「近2、3年打得不好，每次回到香港，每个人都问我正在做什么，好似我没打LPGA（2023年成绩欠佳，2024年失了LPGA『全卡』）就觉得我没事做，我由细到大都很在意别人怎样看我，像是为别人的眼光而打，压力随之而来。」

新年伊始，Tiffany 2026年的愿望是好好为自己打比赛，她说：「虽然我已不是22岁，但幸好我身上没大伤患，我仍觉得自己可以做到好成绩、仍然很爱高球，希望做回当初转打职业时的心态，放开去打，给自己一个交代就好。」Tiffany于去年9月找回头2年打LPGA的教练Chris Mayson，她希望在3月开始的次巡赛前、在Chris的指导下寻回自信，目标是取回LPGA「全卡」，放眼今年9月的名古屋亚运会及2年后的洛杉矶奥运会。