游泳｜鼓励各泳员新一年继续努力 何诗蓓及全运奖牌得主何甄陶 麦世霆 各获奖项
更新时间：19:10 2026-01-03 HKT
发布时间：19:10 2026-01-03 HKT
发布时间：19:10 2026-01-03 HKT
三位全运会奖牌得主包括2金2铜的何诗蓓（Siobhan）、50米自由泳金牌的何甄陶（Ian）及200米蛙泳铜牌的麦世霆（Adam），周六在体院举行的香港游泳教练会颁奖礼中分夺「最佳男、女泳员」及「最进步男泳员」大奖，蝉联此奖的Siobhan在台上分享心得时表示：「2025年是很不平凡的一年，年初放了大假，年中因背伤缺席世锦赛，年尾游到一些成绩，再获此奖感到很开心。」
全运后已表明会参加今年9月名古屋亚运会的Siobhan，在台上不忘鼓励各得奖师弟妹继续努力，2026年再争好成绩，其中一位坦言想追随Siobhan步伐的是16岁的文荟乔，这位上年夺「新秀奖」，今年荣升「最进步女泳员」曾在全运会50米蛙泳决赛跟Siobhan同场，最终Siobhan夺季、文荟乔第6。
主项100米蛙泳及200米个人四式的文荟乔，将于明年入读Siobhan母校的密芝根大学，亦希望在亚运跟Siobhan合作接力赛，她说：「选密芝根大学主要是Siobhan读过，知道那里的学习环境及游水都好，今日再跟Siobhan同场夺游泳奖项，我感到十分鼓舞及荣幸。」
全运夺50米自由泳金牌的Ian因身在美国专心博士课程最后阶段，未能出席颁奖礼，他透过录影多谢背后团队的支持，夺全运200米蛙泳铜牌的Adam在台上感谢多位教练、治疗师及家人，对于所获奖项，他说：「今年自己的进步符合训练的期望及教练的目标。」徐奕淇及高嘉莲分夺「最佳男、女新秀奖」。
以下是其余奖项得主：
记者/摄影：徐嘉华
最Hit
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
2026-01-02 15:09 HKT
新年1亿金多宝｜新手两年7中六合彩 自爆厕所落注独门心得：要去ＸＸ厕所｜Juicy叮
2026-01-02 11:34 HKT
研究揭这运动每日做2分钟 肚腩3个月后消失 内脏脂肪大减13%
2026-01-01 16:05 HKT