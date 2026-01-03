Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

游泳｜鼓励各泳员新一年继续努力 何诗蓓及全运奖牌得主何甄陶 麦世霆 各获奖项

更新时间：19:10 2026-01-03 HKT
发布时间：19:10 2026-01-03 HKT

三位全运会奖牌得主包括2金2铜的何诗蓓（Siobhan）、50米自由泳金牌的何甄陶（Ian）及200米蛙泳铜牌的麦世霆（Adam），周六在体院举行的香港游泳教练会颁奖礼中分夺「最佳男、女泳员」及「最进步男泳员」大奖，蝉联此奖的Siobhan在台上分享心得时表示：「2025年是很不平凡的一年，年初放了大假，年中因背伤缺席世锦赛，年尾游到一些成绩，再获此奖感到很开心。」

各得奖泳员在台上大合照，右起何诗蓓、文荟乔、高嘉莲、麦世霆及徐奕淇。徐嘉华摄
各得奖泳员在台上大合照，右起何诗蓓、文荟乔、高嘉莲、麦世霆及徐奕淇。徐嘉华摄
徐嘉华摄
徐嘉华摄
各得奖者跟嘉宾合照。徐嘉华摄
各得奖者跟嘉宾合照。徐嘉华摄
徐嘉华摄
徐嘉华摄

 

全运后已表明会参加今年9月名古屋亚运会的Siobhan，在台上不忘鼓励各得奖师弟妹继续努力，2026年再争好成绩，其中一位坦言想追随Siobhan步伐的是16岁的文荟乔，这位上年夺「新秀奖」，今年荣升「最进步女泳员」曾在全运会50米蛙泳决赛跟Siobhan同场，最终Siobhan夺季、文荟乔第6。

何诗蓓夺「最佳女泳员」奖。徐嘉华摄
何诗蓓夺「最佳女泳员」奖。徐嘉华摄
徐嘉华摄
徐嘉华摄
徐嘉华摄
徐嘉华摄

主项100米蛙泳及200米个人四式的文荟乔，将于明年入读Siobhan母校的密芝根大学，亦希望在亚运跟Siobhan合作接力赛，她说：「选密芝根大学主要是Siobhan读过，知道那里的学习环境及游水都好，今日再跟Siobhan同场夺游泳奖项，我感到十分鼓舞及荣幸。」

文荟乔夺「最进步女泳员」奖。徐嘉华摄
文荟乔夺「最进步女泳员」奖。徐嘉华摄
文荟乔及麦世霆齐夺「最进步男女泳员」奖。徐嘉华摄
文荟乔及麦世霆齐夺「最进步男女泳员」奖。徐嘉华摄
麦世霆夺「最进步男泳员」奖。徐嘉华摄
麦世霆夺「最进步男泳员」奖。徐嘉华摄

全运夺50米自由泳金牌的Ian因身在美国专心博士课程最后阶段，未能出席颁奖礼，他透过录影多谢背后团队的支持，夺全运200米蛙泳铜牌的Adam在台上感谢多位教练、治疗师及家人，对于所获奖项，他说：「今年自己的进步符合训练的期望及教练的目标。」徐奕淇及高嘉莲分夺「最佳男、女新秀奖」。

以下是其余奖项得主：

记者/摄影：徐嘉华

