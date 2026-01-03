香港网球公开赛｜港网「一哥」黄泽林首圈对拿方尼 黄泽林：珍惜每场主场因唔知仲有几次机会

「中银香港网球公开赛2026」明日正式开打，今日进行男单抽籖仪式，香港网球一哥黄泽林（Coleman)再以外卡身份参赛，今次抽中首圈对上世界排名75名的阿根廷选手拿方尼（Mariano Navone），他也表示未曾与他交手，但是知道他也是一个相当稳定的球手因此也不容易对付。

黄泽林首回合撼拿方尼 好好珍惜主场出赛机会

今日云集各地好手的「中银香港网球公开赛2026」进行男单的抽签仪式，现世界排名150的港网一哥黄泽林今次连续第三年再以外卡身份出战，首圈抽中现世界排名第75名的阿根廷好手拿方尼，被问到对抽籖结果看法时Coleman也表示很期待，并说：「我未对过呢个球手，但系都成日都睇到佢嘅比赛啦，我觉得佢都系好稳阵，一个唔容易嘅对手。」

对于再次主场出击，Coleman也希望香港的球迷可以多多到场支持，他也表示不知道还有多少次可以在主场出战，因此会好好珍惜每次主场的机会，他说：「珍惜每一个机会可以喺主场同大家，分享呢一个舞台呢一个比赛，因为我都唔知道可以仲有即系几多次，最紧要珍惜呢个机会啦。 」

愈来愈接近世界前100的水平 盼大家也一起支持小将

Coleman提到教练组新增了一名教练，能够带来更多不一样的东西，在休赛季也回到西班牙和挪威进行训练，他以前也提到很想挤身世界前100，而对于新一年的目标他表示：「我同教练都讲我有呢个水平迟早都会去到，咩排名其实唔系最紧要，最紧要自己系真系去到𠮶个水平，我觉得我而家系越嚟越接近啦。」他也补充表示：「最紧要自己系向住一个啱嘅方向，我觉得咁我而家有个好好嘅团队，有一个好好嘅Support我，咁已经够㗎啦，我觉得而家我行紧嘅方向系啱嘅，所以睇下今年2026年会系有啲咩惊喜或者有啲咩特别嘅赛事啊表现啊。」

Coleman另外也提到2025年台维斯杯也有不少小将出现，他也希望除了支持他外也能够支持他们，他说：「仲有大家都见到可能我哋啱啱喺Davis Cup都有好嘅表现，仲有其他而家慢慢后起嘅细细个少少嘅队友，佢哋都好俾心机，即系香港好紧要系唔系净系得我啰，我觉得即系点都要大家帮下佢哋support下，即系就算一句加油俾佢哋，其实我细个都系慢慢咁样去继续去向前行。」

记者/摄影：魏国谦