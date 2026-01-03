Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜湖人主场力挫残阵灰熊 当积联手占士末节发 力保关键时刻金身不破

湖人今日主场迎战人手短缺的灰熊，凭借当积（Luka Doncic）与勒邦占士（LeBron James）末节联手接管比赛，最终以128：121摘胜，今季关键时刻（最后5分钟分差在5分以内）战绩续保持全胜。两军将于两日后在洛杉矶再度交锋。

今仗战况起伏，戏剧性十足。灰熊受伤病困扰，多达6名球员缺阵，湖人趁势在次节一度把差距拉开至15分；惟第三节风云突变，灰熊猛轰一波18：0的攻势反扑，一度以3分反超。前湖人射手卡韦普（Caldwell-Pope）在该波攻势中轰入两记三分，兰杜（Jock Landale）亦连取7分；三节结束前，双方战成96：96，胜负悬念留到末节。

关键第四节，湖人队两大球星挺身而出。当积在决胜段连取4分并送出两次三分助攻，占士则以一次强势打板送出高潮，二人联手打出致命的12：2攻势拉开差距，最终锁定胜局。至此湖人今季关键时刻战绩来到11胜0负，金身不破。赛后主帅雷迪克盛赞全队，指球队今季在关键时段的防守表现出色，成为致胜基石。

主帅雷迪克（右）盛赞全队，指球队今季在关键时段的防守表现出色，成为致胜基石。AP
数据方面，当积砍下34分，罚球得分占半壁江山，另有8助攻、6篮板；占士收获31分、9篮板、6助攻，成为史上首位年满41岁仍能单场轰下30＋的球员。当积赛后表示，今晚在进攻端持续推进，并大赞占士关键时刻「接管比赛」；占士亦称近几日休息显著奏效，「无论身体或精神状态都感觉非常好。」

此外，湖人新兵拿华菲亚（Jake LaRavia）今仗表现亮眼，12投8中高效拿下21分并抓下9篮板，成为除两大核心外挺身而出的第三人，为球队注入活力。他赛后直言：「我一直这样打球，始终全力以赴、充满能量。」

湖人近期虽有波折，但此役奏捷增添信心；灰熊则在近6战吞下第4败。两队将于两日后再战洛城，拭目以待。

