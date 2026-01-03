NBA｜雷霆作客37分屠残阵勇士 SGA30分领军四连胜

雷霆今日作客湾区火力全开，基杰奥斯亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander，SGA）缴出30分7助攻，带队以131：94大胜残阵应战的金州勇士，豪取四连胜。

勇士兵源告急，主力几近全数缺阵——当家射手居利（Stephen Curry）因左踝扭伤休战，占美拔拿（Jimmy Butler）赛日前染病无法披甲，戴文格连（Draymond Green）选择轮休，古明加（Jonathan Kuminga）亦因背部不适缺席，阵容受创严重。

SGA今仗手感稳健，20投10中得到30分，过去9战第7度飙破30分，并已连续三场达标。值得一提的是，他在两队上次碰头亦曾砍下38分，堪称勇士克星。内线方面，贺姆格连（Chet Holmgren）贡献15分、包办本季新高的15个篮板，协助雷霆在季内首次两连败后迅速反弹，战绩续以30胜5负高歌猛进。

由于勇士几乎无主力坐镇，雷霆自开赛便掌控节奏，分差一路扩大，末节一度领先达41分，最终以37分之差在客场横扫而回，收获四连胜。值得留意的是，雷霆一个月前已作客以124：112击败勇士，今季对赛更已三度奏凯。两军将于3月7日移师雷霆主场，上演本季常规赛最后一击。