NBA｜公鹿主场惊险逆转 字母哥亲自部署战术 空接绝杀黄蜂

公鹿今日在主场上演惊险逆转剧。终场前4.7秒，「字母哥」安迪杜古普（Giannis Antetokounmpo）与奇云波特（Kevin Porter Jr.）在边线发球配合下完成绝杀，助公鹿以122：121一分险胜夏洛特黄蜂。

Catches the inbounds pass.

Sets the screen.

Rolls to the rim.

Slams it down!@Giannis_An34's game-winner tonight?



Perfection 💯 pic.twitter.com/4fRSxeF8Wd — NBA (@NBA) January 3, 2026

今仗末段战况扣人心弦，最后10.5秒内比分三度易主。公鹿前锋古斯马（Kyle Kuzma）在10.3秒投中关键三分，将比分反超至120：118；黄蜂随即叫暂停调度，碧捷斯（Miles Bridges）接球强攻上篮并造成古斯马第六犯，8.8秒再补进加罚，黄蜂121：120再度领先。

比赛还剩4.7秒，公鹿再度暂停部置。值得一提的是，转播镜头显示字母哥疑似在部署期间自己拿笔画战术。随后奇云波特边线球开出，字母哥先回传再前切，终以空接暴扣锁定胜局。

字母哥此役攻入30分，外加10篮板、5助攻，写下个人第158场「30分＋10篮板＋5助攻」的全能数据，跃居NBA历史第一，超越并列157场的两大名宿奥斯卡．罗拔臣（Oscar Robertson）与「天勾」渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）。字母哥复出后近4场，场均贡献29分、9.3篮板、4助攻，领军拿下3胜1负，状态明显回暖。

公鹿两天前才因麦高伦（CJ McCollum）压哨中投，以113：114惜负华盛顿巫师；今仗则以戏剧性方式绝杀取胜，为球队士气大进补。公鹿完成本周最后一个主场，接下来将启程展开四连客的西岸之旅。