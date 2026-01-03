Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜公鹿主场惊险逆转 字母哥亲自部署战术 空接绝杀黄蜂

即时体育
更新时间：14:21 2026-01-03 HKT
发布时间：14:21 2026-01-03 HKT

公鹿今日在主场上演惊险逆转剧。终场前4.7秒，「字母哥」安迪杜古普（Giannis Antetokounmpo）与奇云波特（Kevin Porter Jr.）在边线发球配合下完成绝杀，助公鹿以122：121一分险胜夏洛特黄蜂。

今仗末段战况扣人心弦，最后10.5秒内比分三度易主。公鹿前锋古斯马（Kyle Kuzma）在10.3秒投中关键三分，将比分反超至120：118；黄蜂随即叫暂停调度，碧捷斯（Miles Bridges）接球强攻上篮并造成古斯马第六犯，8.8秒再补进加罚，黄蜂121：120再度领先。

比赛还剩4.7秒，公鹿再度暂停部置。值得一提的是，转播镜头显示字母哥疑似在部署期间自己拿笔画战术。随后奇云波特边线球开出，字母哥先回传再前切，终以空接暴扣锁定胜局。

字母哥此役攻入30分，外加10篮板、5助攻，写下个人第158场「30分＋10篮板＋5助攻」的全能数据，跃居NBA历史第一，超越并列157场的两大名宿奥斯卡．罗拔臣（Oscar Robertson）与「天勾」渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）。字母哥复出后近4场，场均贡献29分、9.3篮板、4助攻，领军拿下3胜1负，状态明显回暖。

公鹿两天前才因麦高伦（CJ McCollum）压哨中投，以113：114惜负华盛顿巫师；今仗则以戏剧性方式绝杀取胜，为球队士气大进补。公鹿完成本周最后一个主场，接下来将启程展开四连客的西岸之旅。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
生活百科
23小时前
01:07
上水牛杂店内结账遇问题情绪激动 内地女食客持刀狂劈群警盾牌涉3罪被捕
突发
1小时前
谢贤「爷孙恋」前女友Coco胀爆罕现身  首回应2千万掟煲费传闻  分手7年大爆拍拖私隐
谢贤「爷孙恋」前女友Coco胀爆罕现身  首回应2千万掟煲费传闻  分手7年大爆拍拖私隐
影视圈
5小时前
新年1亿金多宝｜新手两年7中六合彩 自爆厕所落注独门心得：要去ＸＸ厕所｜Juicy叮
新年1亿金多宝｜新手两年7中六合彩 自爆厕所落注独门心得：要去ＸＸ厕所｜Juicy叮
时事热话
2026-01-02 11:34 HKT
寻秦记丨古天乐「儿子」背景超强 「项羽」朱鉴然是前港队代表 曾传与镜仔旧爱有婚约
寻秦记丨古天乐「儿子」背景超强 「项羽」朱鉴然是前港队代表 曾传与镜仔旧爱有婚约
影视圈
5小时前
港股「狗股」去年榜首劲升2倍 2026新名单出炉 专家点名3只可吼 一只稳赚6厘
港股「狗股」去年榜首劲升2倍 2026新名单出炉 专家点名3只可吼 一只稳赚6厘
投资理财
8小时前
01:00
六旬投资公司老板薄扶林水塘失踪4日 救援人员通宵搜索今晨寻回送院
突发
4小时前
研究揭这运动每日做2分钟 肚腩3个月后消失 内脏脂肪大减13%
研究揭这运动每日做2分钟 肚腩3个月后消失 内脏脂肪大减13%
减肥运动
2026-01-01 16:05 HKT
新年1亿金多宝｜2003年六合彩头奖幸运儿 靠「十字鎅豆腐法则」赢巨奖 网民赶紧学起来｜Juicy叮
新年1亿金多宝｜2003年六合彩头奖幸运儿 靠「十字鎅豆腐法则」赢巨奖 网民赶紧学起来｜Juicy叮
时事热话
3小时前
丽瑶邨单位起火酿4人伤1猫死 逾百住客疏散 疑内地手机充电短路酿祸　
01:06
丽瑶邨单位起火酿4人伤1猫死 逾百住客疏散 疑内地手机充电短路酿祸　
突发
5小时前