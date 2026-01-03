Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜韦斯博克超越「大O」 加冕史上控卫得分王

即时体育
更新时间：13:37 2026-01-03 HKT
发布时间：13:37 2026-01-03 HKT

历史三双王、传奇控卫韦斯博克（Russell Westbrook）再创里程碑。帝王今日对阵太阳的比赛中，韦少攻入17分，正式超越名宿「大O」奥斯卡罗拔臣（Oscar Robertson），登上NBA史上控卫得分王之位，并升至联盟历史总得分榜第15位。

这一刻出现在末节。比赛剩余4分20秒，韦斯博克持球强攻突破上篮得手，收获个人本场第17分，生涯总得分累积至26,711分，正式超越名宿「大O」奥斯卡罗拔臣（Oscar Robertson）的26,710分，上升到NBA历史得分榜第15位，同时成为NBA控卫得分王，也为其职业生涯写下新一页。

现年37岁的韦少今仗上阵26分钟，交出17分、9个篮板、6次助攻及1次偷球的全能数据，表现依然硬朗。虽然里程碑到手，但球队最终以102：129不敌太阳，苦吞四连败，仍排在西岸尾二。

