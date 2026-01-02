Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣马倒数｜罗映潮希望再破个人最佳时间 代表香港比赛 就要展示最好一面

更新时间：22:09 2026-01-02 HKT
发布时间：22:09 2026-01-02 HKT

一年一度的渣打马拉松将于18号开跑，赛事进入最后倒数。四位精英跑手罗映潮、 黄启乐、 尹诗慧及尹焯熙，今日（2日）齐集启德出席活动时分享备战状况。去年在全运会马拉松刷新个人最佳时间（PB）的罗映潮，直言目标是在渣马「再快过全运会的成绩。」，同时分享从业余转全职的转变，学懂「尽力展示最好一面」 。

渣马目标希望刷新超越全运PB 

在全运会跑出2小时39分23秒的罗映潮，对渣马目标清晰明确：「今年我希望可以快过上年，再快过全运会的时间。所以其实都设定了个范围给自己，我自己希望都会做到，希望天气或者所有野都配合到。」

回顾去年全运会，罗映潮虽未能跻身前列，但仍跑个人最佳时间，她表示： 「名次未算满意，但能PB已是收货。」她坦言，全运会最大得著是心态转变：「穿上香港队衫，就要在任何状态下展示最好一面。这份责任感，是我转全职后最重要的成长。」

著起港队衫就「无得拣」 全职之路学懂「尽力展示最好一面」 

罗映潮24年转为全职运动员并加入体院后，她对「精英运动员」有的全新体会，她表示：「当我是全职，代表香港参加重点赛事，想要天气凉，想要平坦，但都没得你选。 你辛苦时其实你的对手都一样辛苦，所以不好过于放大自己的辛苦 。」她特别强调教练灌输的态度：「代表香港比赛，可能自己个状况未必系最理想，但系你著得香港队衫，你代表住香港，你就有一个责任，你要上到场你就要展示最好嘅自己。」 

 

记者、摄影：廖伟业

