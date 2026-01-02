Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港网球公开赛｜周末抽签 黄泽林呼吁市民入场支持 新一年大计：希望打低去年的自己

更新时间：18:59 2026-01-02 HKT
发布时间：18:59 2026-01-02 HKT

属ATP250级别的中银香港网球公开赛将于周日（4号）在维园展开，世界排名150位的香港一哥黄泽林周五尽地主之谊，跟2位应届粤港澳全运会金、银牌得主吴易昺及商竣程以及克罗地亚的前美网冠军施历（Marin Cilic）一同坐上有中银网赛元素的电车，谈到新的一年新展望，Coleman 说：「我想打低去年的自己。」亦希望球迷再次坐爆维园主场支持自己。

四位球手包括商竣程（右起)、黄泽林、施历及吴易昺周五一齐上电车游铜牌湾。徐嘉华摄
四位球手包括商竣程（右起)、黄泽林、施历及吴易昺周五一齐上电车游铜牌湾。徐嘉华摄
这辆电车以中银香港网赛作为车内装饰。徐嘉华摄
这辆电车以中银香港网赛作为车内装饰。徐嘉华摄
徐嘉华摄
徐嘉华摄

 

电车游各有得著  

喜欢慢活的吴易昺。徐嘉华摄
喜欢慢活的吴易昺。徐嘉华摄

全运金牌吴易昺爱电车 跟自己「慢活」性格很相近

全运金牌吴易昺首次参加中银网赛，他笑说来了香港几天，最爱吃天后的「华姐清汤腩」，亦去了食早茶、食点心，他说自己喜欢喝茶；首次搭电车的他大赞电车的好：「我很喜欢慢慢的感觉，坐在入面可以慢慢欣赏香港这城市的景色，加上朋友们都说我走路很慢、做甚么都慢，给人没睡醒的感觉，跟电车的慢十分配。」

徐嘉华摄
徐嘉华摄
施历跟家人一齐到香港。徐嘉华摄
施历跟家人一齐到香港。徐嘉华摄

勾起施历小时候坐电车去练习场

今日的电车游从怡和街电车站游至电车总站，各人都有不同感受，Coleman拿著自己的小型摄录机边拍摄边分享自己从小就是在维园开始学打波，年纪最细、只有20岁的商竣程（Jerry）表现「顽皮」一面，上下电车都不自禁地踩响车铃踏板自娱，全运金牌得主吴易昺笑说「电车」很配合自己「慢活」的性格，喜欢自拍的Marin十分开心见到香港闹市中的电车，勾起他小时候在萨格勒布每天乘坐电车去练习网球的情景。

商竣程落车时再踩车铃，事后鬼马笑。徐嘉华摄
商竣程落车时再踩车铃，事后鬼马笑。徐嘉华摄
徐嘉华摄
徐嘉华摄

 

全运银牌、20岁商竣程表现顽皮一面 

已经是连续第3年来港比赛的Jerry（过去两届都跻身4强，去年因身体不适被逼退赛），亦不是第一次坐上电车游港岛区，但却是第一次踩响电车铃，原本第一次是不小心踩到车铃，但后来落车时，他展现顽皮一面，再次踩响车铃，小朋友十足。对于今年的目标，他说：「每次来香港都有回家的感觉，这里的球迷也很捧，全运会代表北京拿到银牌十分高兴，我在北京长大，这面银牌多少给我自信心，看到自己状态不错，对上2年在香港展开新赛季都表现不错，相信香港给我带来好运气。」

徐嘉华摄
徐嘉华摄
徐嘉华摄
徐嘉华摄
徐嘉华摄
徐嘉华摄

全运铜牌Coleman期待2026打抵2025的自己

今年已是Coleman连续第3年以「外卡」参赛（之前两届遭遇「一轮流」，2025年8月历史性跻身美网32强、11月的全运会也首获铜牌，他说：「2025年对我是一个几特别的一年，对大家有开心及不开心，我感觉2026年会是一个好好的年，加上今年9月有名古屋亚运，比去年更有动力，对这一年特别期待。」

谈到香港公开赛这一站，第3次参赛的Coleman说：「好开心再次在自己家门展开新一个赛季，好希望在维园让球迷看到『我系得嘅』，亦想提醒自己，其实我跟世界前列球手是好近的，我完全不输蚀他们，可以跟他们咬得好紧。」

大会周六进行单、双打抽签

21岁的Coleman经历去年的突破，信心满满的说：「新一年，我想打低去年的自己，我好多方面都进步了，亦慢慢了解自己的打法，知道自己需要甚么，我会继续努力，因为其他人也在不断进步。」大会将于周六进行单打及双打的抽签，Coleman将参加单打及双打赛（拍Gabriel Diallo）。

记者/摄影：徐嘉华

