NBA｜李安纳手感火热再轰45分 快艇主埸118:101退爵士豪取6连胜

快艇周一出战新年后首战，主场迎战爵士，今战再由上几场都发挥出色的李安纳(Kawhi Leonard)延续火热手感，轰入45分下再率快艇以118:191轻取爵士，取得6连胜。

李安纳轰45分率快艇退爵士 兼创2记录

快艇经历完动荡的开季后最近貌似开始走上正轨，今场开始前已收5连胜，今场开局也十分顺利首节打完便以31:17领先，但爵士有后备上阵的李凯尔(Kyle Anderson)领头反击，半场追成50:53仅3分落后，第3节更曾一度反超比分，然而末节李安纳大爆发，单节攻入20分一举将取回领先优势兼扩大领先，最终以118:101击退爵士豪取6连胜

今仗李安纳手感火热攻入45分，另外有7篮板、3助攻、2抄截和2阻攻的攻守兼备数据，连续6仗取得30+得分的他更创2记录，分别是成为继保罗佐治(Paul George)后，队史第2位在常规赛多次取得45+得分、5+篮板和5+三分球命中的球员，另外他近6场平均得39.0分、53.2%命中率、44.1%三分命中率以及93.5%罚球命中率，成为继连纳(Damian Lillard)后第2位达成此数据的球员，而哈登(James Harden)亦攻入20分外加7助攻。而爵士麦健伦(Lauri Markkanen)缺席下，李凯尔轰入22分外加8篮板。