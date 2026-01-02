NBA｜云班耶马受伤虚惊一场 马刺指左膝经检查无大碍

马刺当家球星云班耶马(Victor Wembanyama)在周三（31日）主场对纽约人一战中，一次争抢篮板落地时，左膝明显过度伸展倒地，其后短暂离场后返回板凳席，但之后未有出场，周四检查报告出炉，所幸云班并未伤及韧带，球团保守起见下，明日他将不会出战作客对溜马一战。

云班耶马上仗上阵24分钟已攻入31分13个篮板。AFP

云班耶马检查后无大碍。AFP

云班耶马一次争抢篮板落地时左膝明显过度伸展倒地。AFP

效力马刺的法国中锋云班耶马周三对纽约人一战中，一次争抢篮板落地后左膝拟似受伤倒地，短暂离场接受检查后重返后备席，但未有再出场，不少球迷和球队都担心会否伤到靭带，云班周四接受磁力共振检查后证实并无大碍，然而球队保险起见已确认云班将会缺席明日作客溜马的比赛，并列入观察名单。云班耶马上仗上阵24分钟已攻入31分13个篮板，赛后受访也表示：「好彩只是过度伸展，不管是什么秘状况应该都是轻微。」他仅指若不是球队阻止他也会再次上阵。