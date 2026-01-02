Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜杜兰特交出11助攻创本季新高 火箭作客120:96轻取篮网

即时体育
更新时间：13:19 2026-01-02 HKT
发布时间：13:19 2026-01-02 HKT

杜兰特周一率领火箭作客斗篮网迎2026年首战，然而在主队多位主力如米高波特(Michael Porter Jr.)等缺席下，火箭并未受到太多挑战，最终客队凭着杜兰特(Kevin Durant)攻入22分和本季新高的11助攻，以120:96轻松击败篮网。

杜兰特创本季助攻新高兼破队史记录

火箭今战到访布鲁克林踢馆篮网，今仗申京(Alphren Sergun)伤愈复出为客队再添火力，再加上篮网今仗主力如本季平均可得25.8分的火力输出点米高波特缺席，今仗节奏都主要由火箭主导，第三节打完已经以90:67领先，到末节篮网曾一度将差距缩窄至18分，然而随即又被火箭拉开比数，最终火箭以120:96大炒篮网，轻松收下4连胜。

今仗火箭老大哥杜兰特出战37分钟，攻入22分及交出本季新高的11次助攻，以37岁又95天打破火箭队史记录，成为单场最老拿下20分10助攻的球员，阿门汤逊(Amen Thompson)和复出的申京亦分别贡献23分和20分6篮板6助攻。而篮网方面，今场从后备席出发的喀麦隆汤马士(Cam Thomas)攻入全队最高的21分。
 

