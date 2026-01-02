NBL｜香港⾦⽜2026年赢波攞头彩 作客轻取安徽皖江龙 开季四连胜

新⼀年有个好开始！香港⾦⽜于 2026 元旦⽇作客以 101：77 击败安徽皖江龙攞头彩，以胜利开展2026 年，并录得开季四连胜，亦是今季 NBL 余下唯⼀⼀⽀不败之师。

香港⾦⽜今仗派出唐才育、卢艺文、孙晨然、巴尔文（Ondřej Balvín）及美⾂钟斯（Mason Jones）先发上阵。甫开赛，巴尔文在篮底双⼿入樽，为香港⾦⽜攻入 2026年第⼀球。唐才育紧接个⼈表演，开赛 3 射 3 中，包括⼀记三分球，个⼈打出⼀段 7：0 攻势。之后孙晨然交出⼀次精彩反⼿投篮兼搏到罚球，完成「2＋1」三分攻势，加上巴尔文连环建功，香港⾦⽜⼀度领先 16：7。不过球队⾸节末段⼿风转冷，被主队安徽皖江龙⼀轮急攻追平比分 20：20。然⽽，香港⾦⽜仍凭侯天⼀的美妙⾛位篮下得分，第⼀节险胜 22：20。

第⼆节，香港⾦⽜主导球赛，美⾂钟斯内外开⼸，先个⼈突破入颜⾊地带得分，之后射入三分球和偷截成功快攻，个⼈极速单节抢下 7 分。加上孙晨然的快攻补篮和卢艺文的两记三分球，香港⾦⽜打出⼀段 17：6，将领先优势拉开 13 分。香港⾦⽜之后再晒下「三分雨」，厄特尔⼆世（Michael Ertel II）、董健和阿诺斯克（E.J. Anosike）连续轰入三分球，半场领先 54：37 返入更衣室。

换边后，香港⾦⽜开局慢热，⼿感冷⽽且出现不少失误，比安徽皖江龙打出⼀段 6：1追分。不过卢杜伟及时射入⼀记三分记「⽌⾎」稳定军⼼，之后有阿诺斯克掌控进攻，不断凭个⼈能⼒抢分，单节取得 9 分。虽然香港⾦⽜第三节稍输 15：21，但⼤分仍然领先 69：58。

进入最后⼀节，主队先夺 4 分，追近⾄ 7 分差距。不过香港⾦⽜未有给予对⼿反胜机会，之后在孙晨然、卢杜伟及美⾂钟斯三⼈轮流抢攻，打出⼀段 17：3 攻势，助球队扩⼤优势⾄ 86：65，奠定胜局。最终香港⾦⽜以 101：77 击败安徽皖江龙，豪取开季四连胜。

香港⾦⽜今场有 5 ⼈得分上双，阿诺斯克和美⾂钟斯各⾃交出 18 分，卢杜伟和孙晨然同贡献 12 分，⽽巴尔文则攻入 11 分兼交出 13 个篮板的「双双」。

香港金牛主教练解立彬赛后表示：「这场比赛其实准备得很充分，上场比赛跟合肥打的时候比赛很紧张，这两天的调整显然有很好的效果，今场进攻端和防守端都打得更整体一些，耐性更强一些。联赛时间还有很长，希望大家保持这种专注度。」