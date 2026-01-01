NBA｜勇士客场132：125擒蜂 居利故乡献技 布兰登米勒空砍33分

史堤芬居利（Stephen Curry） 周三在家乡夏洛特大放异彩。他攻下全队最高的26分，带领勇士以132：125力克黄蜂。虽然黄蜂布兰登米勒(Brandon Miller) 获得全场最高的33分，但是依然无法逆转败局。

勇士球星居利在夏洛特长大，并就读附近的学院，此役是他的「返乡之战」。居利上半场便射入4记三分球，独取15分，协助勇士半场领先69：64。勇士第三节初段更曾拉开比分，但黄蜂在拉梅洛鲍尔（LaMelo Ball） 在中段射入3球三分球带领下，打出一段猛烈攻势反超。战局紧凑，直至第四节，勇士新秀普辛斯其(Brandin Podziemski) 连中两记关键三分，才助球队重新掌握主动。比赛剩下22秒时 ，居利2射全中的罚球 ，和最后占美毕拿（Jimmy Butler） 2射全中的罚球，最终为勇士锁定胜局。

勇士今场比赛全队火力惊人，除居利外，还有4人上双，普辛斯贡献19分；毕拿同样取得19分。基山度士和戴文格连，分别有13分和10分的进帐。勇士近六战赢得五场，气势正盛。黄蜂方面，虽然布兰登米勒攻下全场最高的33分，加上拉梅洛鲍尔三分球10投7中，取得27分，两人共得60分，但依然无法抵挡勇士的攻势，最终在主场吞下败仗。