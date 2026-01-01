Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜勇士客场132：125擒蜂 居利故乡献技 布兰登米勒空砍33分

即时体育
更新时间：15:10 2026-01-01 HKT
发布时间：15:10 2026-01-01 HKT

史堤芬居利（Stephen Curry） 周三在家乡夏洛特大放异彩。他攻下全队最高的26分，带领勇士以132：125力克黄蜂。虽然黄蜂布兰登米勒(Brandon Miller) 获得全场最高的33分，但是依然无法逆转败局。

勇士球星居利在夏洛特长大，并就读附近的学院，此役是他的「返乡之战」。居利上半场便射入4记三分球，独取15分，协助勇士半场领先69：64。勇士第三节初段更曾拉开比分，但黄蜂在拉梅洛鲍尔（LaMelo Ball） 在中段射入3球三分球带领下，打出一段猛烈攻势反超。战局紧凑，直至第四节，勇士新秀普辛斯其(Brandin Podziemski) 连中两记关键三分，才助球队重新掌握主动。比赛剩下22秒时 ，居利2射全中的罚球 ，和最后占美毕拿（Jimmy Butler） 2射全中的罚球，最终为勇士锁定胜局。

勇士今场比赛全队火力惊人，除居利外，还有4人上双，普辛斯贡献19分；毕拿同样取得19分。基山度士和戴文格连，分别有13分和10分的进帐。勇士近六战赢得五场，气势正盛。黄蜂方面，虽然布兰登米勒攻下全场最高的33分，加上拉梅洛鲍尔三分球10投7中，取得27分，两人共得60分，但依然无法抵挡勇士的攻势，最终在主场吞下败仗。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
观滨元旦百人围观少女被暴力欺凌 遭露膊女飞脚狂掴 逃走被扯发拖回再打 围观者：响过碌炮！
观滨元旦百人围观少女被暴力欺凌 遭露膊女飞脚狂掴 逃走被扯发拖回再打 围观者：响过碌炮！｜Juicy叮
时事热话
3小时前
屯门星堤发生命案 夫妇爆争执打斗 妻晕倒房内当场死亡
00:29
屯门星堤外籍夫妇爆争执打斗 30岁妻晕倒房内当场死亡 夫涉藏毒被捕
突发
12小时前
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
影视圈
6小时前
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
影视圈
5小时前
日本熊出没｜东京郊区男子遭猛兽袭击亡  内脏被啃食掏空
日本熊出没｜东京郊区男子遭猛兽袭击亡  内脏被啃食掏空
即时国际
8小时前
铜锣湾餐厅老板呻圣诞生意惨淡「估唔到会坐唔满」 料新年大量餐厅结业 无奈道出市况：间间开始玩减价战玩任食
铜锣湾餐厅老板呻圣诞生意惨淡「估唔到会坐唔满」 料新年大量餐厅结业 无奈道出市况：间间开始玩减价战玩任食
饮食
2025-12-31 15:08 HKT
立法会宣誓仪式上午11时开始。
立法会90名议员完成宣誓 7人被要求重新宣读 何君尧背稿「甩辘」 一人无举右手照pass
政情
3小时前
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
时事热话
1小时前
天水围血案内情曝光 眼镜店男职员疑割女同事颈后自残 警循感情等多方面追查
突发
1小时前
前「TVB咪神」即将结婚突然宣布重大决定 晒火辣丰满身材告别过去：经过深思熟虑
前「TVB咪神」即将结婚突然宣布重大决定 晒火辣丰满身材告别过去：经过深思熟虑
影视圈
19小时前