NBA│马刺险胜纽约人复仇成功 云班耶马伤出成隐忧│有片

马刺周三（31日）报回NBA杯决赛落败之仇，主场以134:132击败纽约人。然而，这场惊心动魄的胜利，却因当家球星云班耶马（Victor Wembanyama）末节因膝伤退下火线而蒙上阴影，幸好他能够于完场前返回后备席，伤势预计不太严重。

Victor Wembanyama appears to hyperextend his knee on this play —



Hope he is OK. 🙏



pic.twitter.com/EwEkYBn9gQ

— Hoop Central (@TheHoopCentral) January 1, 2026

HISTORIC HEATER FROM JULIAN CHAMPAGNIE!



🔥 36 PTS (career-high)

🔥 11 3PM (career-high)

🔥 6 REB



Lifted the Spurs to victory behind a new franchise record for threes in a game! pic.twitter.com/rofr3aMnFw

尚帕尼三分雨破纪录

马刺在除夕夜斗纽约人，除了希望终止2连败走势完成2025年，还希望报回12月中于NBA杯决赛落败之仇。他们最终在射手查帕尼（Julian Champagnie）手感火热，全场三分球17投11中狂轰36分，打破队史单场三分命中纪录，以及控卫迪艾朗霍斯（De'Aaron Fox）末节关键时刻得分保住胜局，以2分之差击败有星将般臣（Jalen Brunson）攻入29分的纽约人。

云班耶马惊魂 膝伤退下火线

然而该队当家球星云班耶马在第四节尚余约十分半钟时，于篮下争抢篮板后落地不稳，左膝出现明显过度伸展，随即痛苦倒地。从慢镜重播显示，当时并无身体接触，情况令人担忧。这名法国中锋在队友搀扶下离场，返回更衣室检查。幸好他在比赛末段回到后备席为队友打气，教练米治庄臣赛后表示其伤情应不严重，算是不幸中之大幸。云班耶马在伤退前，上阵24分钟高效收录31分、13合个篮板，尽显超凡实力。

马刺报回NBA杯决赛落败之仇。法新社

般臣为纽约人攻入29分，但未能扭转败局。法新社

