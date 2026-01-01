Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA│马刺险胜纽约人复仇成功 云班耶马伤出成隐忧│有片

即时体育
更新时间：12:55 2026-01-01 HKT
发布时间：12:55 2026-01-01 HKT

马刺周三（31日）报回NBA杯决赛落败之仇，主场以134:132击败纽约人。然而，这场惊心动魄的胜利，却因当家球星云班耶马（Victor Wembanyama）末节因膝伤退下火线而蒙上阴影，幸好他能够于完场前返回后备席，伤势预计不太严重。

Victor Wembanyama appears to hyperextend his knee on this play —

Hope he is OK. 🙏

pic.twitter.com/EwEkYBn9gQ

HISTORIC HEATER FROM JULIAN CHAMPAGNIE!

🔥 36 PTS (career-high)
🔥 11 3PM (career-high)
🔥 6 REB

Lifted the Spurs to victory behind a new franchise record for threes in a game! pic.twitter.com/rofr3aMnFw

尚帕尼三分雨破纪录

马刺在除夕夜斗纽约人，除了希望终止2连败走势完成2025年，还希望报回12月中于NBA杯决赛落败之仇。他们最终在射手查帕尼（Julian Champagnie）手感火热，全场三分球17投11中狂轰36分，打破队史单场三分命中纪录，以及控卫迪艾朗霍斯（De'Aaron Fox）末节关键时刻得分保住胜局，以2分之差击败有星将般臣（Jalen Brunson）攻入29分的纽约人。

云班耶马惊魂 膝伤退下火线

然而该队当家球星云班耶马在第四节尚余约十分半钟时，于篮下争抢篮板后落地不稳，左膝出现明显过度伸展，随即痛苦倒地。从慢镜重播显示，当时并无身体接触，情况令人担忧。这名法国中锋在队友搀扶下离场，返回更衣室检查。幸好他在比赛末段回到后备席为队友打气，教练米治庄臣赛后表示其伤情应不严重，算是不幸中之大幸。云班耶马在伤退前，上阵24分钟高效收录31分、13合个篮板，尽显超凡实力。

马刺报回NBA杯决赛落败之仇。法新社
马刺报回NBA杯决赛落败之仇。法新社
马刺报回NBA杯决赛落败之仇。法新社
马刺报回NBA杯决赛落败之仇。法新社
般臣为纽约人攻入29分，但未能扭转败局。法新社
般臣为纽约人攻入29分，但未能扭转败局。法新社
般臣为纽约人攻入29分，但未能扭转败局。法新社
般臣为纽约人攻入29分，但未能扭转败局。法新社

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
屯门星堤发生命案 夫妇爆争执打斗 妻晕倒房内当场死亡
00:29
屯门星堤外籍夫妇爆争执打斗 30岁妻晕倒房内当场死亡 夫涉藏毒被捕
突发
11小时前
日本熊出没｜东京郊区男子遭猛兽袭击亡  内脏被啃食掏空
日本熊出没｜东京郊区男子遭猛兽袭击亡  内脏被啃食掏空
即时国际
7小时前
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
影视圈
4小时前
铜锣湾餐厅老板呻圣诞生意惨淡「估唔到会坐唔满」 料新年大量餐厅结业 无奈道出市况：间间开始玩减价战玩任食
铜锣湾餐厅老板呻圣诞生意惨淡「估唔到会坐唔满」 料新年大量餐厅结业 无奈道出市况：间间开始玩减价战玩任食
饮食
22小时前
前「TVB咪神」即将结婚突然宣布重大决定 晒火辣丰满身材告别过去：经过深思熟虑
前「TVB咪神」即将结婚突然宣布重大决定 晒火辣丰满身材告别过去：经过深思熟虑
影视圈
17小时前
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
影视圈
3小时前
Bob林盛斌17岁女林霏儿造型惹火 低胸装疑现身夜场 车厢内咬手指展现超龄性感
Bob林盛斌17岁女林霏儿造型惹火 低胸装疑现身夜场 车厢内咬手指展现超龄性感
影视圈
18小时前
结业潮2025｜10大连锁超市/百货洗牌！AEON/先施/U购执笠 1老字号品牌消失
结业潮2025｜10大连锁超市/百货洗牌！AEON/先施/U购执笠 1老字号品牌消失
生活百科
18小时前
「50+」裸辞揭职场残酷真相 「1句话」引爆初老族共鸣 网民：「终于有人敢讲！」｜Juicy叮
「50+」裸辞揭职场残酷真相 「1句话」引爆初老族共鸣 网民：「终于有人敢讲！」｜Juicy叮
时事热话
20小时前
《中年好声音》最索评审海儿露出大面积白滑肌 夕阳下派福利「真空」挑战性感极限
《中年好声音》最索评审海儿露出大面积白滑肌 夕阳下派福利「真空」挑战性感极限
影视圈
20小时前