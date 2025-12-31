Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜快艇入满油全速前进 李安纳轰33分助球队131:99血洗帝王

更新时间：17:06 2025-12-31 HKT
发布时间：17:06 2025-12-31 HKT

赛前已取4连胜的快艇状态相当火热，周二主场对帝王更再次火力全开，凭着李安纳（Kawhi Leonard)狂轰33分，快艇以131:90大炒帝王豪取5连胜。

快艇突然翻生 主场血洗帝王直取5连胜

快艇今季季初表现相当挣扎，在坐拥李安纳和哈登(James Harden)2大超级巨星下，最低排名竟然位列西岸尾2，再加上突然炒基斯保罗(Chris Paul)和中锋苏巴(Ivica Zubac)受伤后，更令人怀疑快艇会不会「低处未算低」，然而快艇却突然由李安纳率领下复苏，上仗对活塞的胜仗更攻入生涯新高的55分，今仗延续好手感全场狂轰33分，助快艇由头赢到尾以131:90轻取帝王。

李安纳除了攻入33分外更有5篮板、5助攻、3抄截和1阻攻的全面表现，今场哈登亦有建树，攻入21分5助攻。而帝王方面则状态低迷，最高分的已是新秀奇福(Nique Clifford)攻入的18分，而次高则是雷诺(Maxime Raynaud)和韦斯博克(Russell Westbrook)的12分。
 

