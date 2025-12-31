NBA｜占士41岁生日唔快乐 湖人主场106:128遭活塞大炒

美国时间周二（30日），湖人球星勒邦占士(LeBron James)迎接41岁，但庆生日却收到一场胜利作生日礼物，主场迎战东岸龙头活塞在第四节大崩盘，最终以106:128大败活塞。

占士生日遭活塞打爆 庆生战胜率跌穿5成

湖人全明星前锋「大帝」占士今季迎来生涯第22个赛季，30日迎接41岁生日，「牛一」日主场随队斗东岸榜首的活塞，盼能以一胜来开开心心渡过，然而结果却未如预期，前3节湖人都能够与活塞有一战之力，打完第三节以88:96落后，但到第4节一直诟病的防守问题又再浮现，单节大崩盘被打出18:32的比分，最终湖人以106:128不敌活塞，近5场吞4败。

今场占士攻入17分4篮板4助攻，而当积(Luka Doncic)亦有30分11助攻进帐，今仗亦是「大帝」第11次生日出战，今场前过去10场他平均也有32.9分、7.1篮板和6.9助攻，41岁的他表现有明显的下滑，而随着今仗大败后他的生涯生日战胜率亦跌穿5成。今场活塞当家球星根宁咸(Cade Cunningham)攻入27分11助攻5篮板，助力球队中断连败。