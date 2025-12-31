Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜占士41岁生日唔快乐 湖人主场106:128遭活塞大炒

即时体育
更新时间：16:11 2025-12-31 HKT
发布时间：16:11 2025-12-31 HKT

美国时间周二（30日），湖人球星勒邦占士(LeBron James)迎接41岁，但庆生日却收到一场胜利作生日礼物，主场迎战东岸龙头活塞在第四节大崩盘，最终以106:128大败活塞。

占士生日遭活塞打爆 庆生战胜率跌穿5成

湖人全明星前锋「大帝」占士今季迎来生涯第22个赛季，30日迎接41岁生日，「牛一」日主场随队斗东岸榜首的活塞，盼能以一胜来开开心心渡过，然而结果却未如预期，前3节湖人都能够与活塞有一战之力，打完第三节以88:96落后，但到第4节一直诟病的防守问题又再浮现，单节大崩盘被打出18:32的比分，最终湖人以106:128不敌活塞，近5场吞4败。

今场占士攻入17分4篮板4助攻，而当积(Luka Doncic)亦有30分11助攻进帐，今仗亦是「大帝」第11次生日出战，今场前过去10场他平均也有32.9分、7.1篮板和6.9助攻，41岁的他表现有明显的下滑，而随着今仗大败后他的生涯生日战胜率亦跌穿5成。今场活塞当家球星根宁咸(Cade Cunningham)攻入27分11助攻5篮板，助力球队中断连败。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
李龙基哭谈分手：我系第三者 首认14年「爷孙恋」玩完 拒向王青霞老公道歉丨独家
03:09
李龙基哭谈分手：我系第三者 首认14年「爷孙恋」玩完 拒向王青霞老公道歉丨独家
影视圈
7小时前
深圳湾口岸巴士总站搬新位！有2条免费专线 北上网民激赞︰方便好多
深圳湾口岸巴士总站搬新位！有2条免费专线 北上网民激赞︰方便好多
旅游
2025-12-30 15:46 HKT
内地旅游衣著新潮流？ 港人目击游客穿1物行街叹「我真系识条棍」 网民：观音头扫把脚
内地旅游衣著新潮流？ 港人目击游客穿1物行街叹「我真系识条棍」 网民：观音头扫把脚
生活百科
21小时前
李龙基王青霞分手丨回顾「爷孙恋」戏剧性发展 基哥婚内偷食Chris 甘愿净身出户
03:09
李龙基王青霞分手丨回顾「爷孙恋」戏剧性发展 基哥婚内偷食Chris 甘愿净身出户
影视圈
6小时前
02:03
乐华南邨谋杀案｜35岁女死者头部有多处钝挫伤 警追缉拍拖半年非华裔男友
突发
16小时前
18年前全港见证佢出世！当年「元旦BB」突现身开Po 网民求证「迪士尼终身入场证」 事主「1反应」令悬念更高｜Juicy叮
18年前全港见证佢出世！当年「元旦BB」突现身开Po 网民求证「迪士尼终身入场证」 事主「1反应」令悬念更高｜Juicy叮
时事热话
5小时前
02:03
乐华南邨谋杀案｜女死者藏尸油压床 疑遭男友辣手摧花 凶手已潜逃东南亚
突发
17小时前
凶案现场未解封。梁国峰摄
乐华南邨谋杀案｜喜华楼藏尸单位续封锁 警重案组带板车上楼取证
突发
5小时前
西贡破边洲男子悬崖拍照跌落海 消防救起明显死亡
00:29
西贡破边洲21岁内地青年悬崖拍照堕海 消防救起明显死亡
突发
5小时前
李龙基王青霞分手丨Chris曾被质疑呃钱呃楼遭大汉袭击 基哥承诺过户七物业后反口：冇讲过
李龙基王青霞分手丨Chris曾被质疑呃钱呃楼遭大汉袭击 基哥承诺过户七物业后反口：冇讲过
影视圈
4小时前