NBA｜「三巨头」合体合轰85分 76人加时139:136挫灰熊止住连败

正值三连败的76人周二作客对上灰熊，更是安比(Joel Embiid)、麦斯尔(Tyrese Maxey)和保罗佐治(Paul George)「三巨头」首次合体，然而灰熊有莫兰特(Ja Morant)全场狂轰40分一度令主队看到胜利希望，但到加时赛76人新秀艾治甘比(VJ Edgecombe)在最后时刻命中关键三分，助力球队以139:136力压灰熊止连败。

艾治甘比准绝杀3分杀死比赛 76人加时退灰熊

灰熊今战主场迎战76人斗得相当火热，双方也一直无法拉开比分，直到第4节76人迎来爆发接连得分，在最后2分钟以128:121领先，但灰熊有莫兰特和谢伦积逊(Jaren Jackson Jr.)挺身而出，连得7分追平并将比赛拖入加时，进入到加时76人连续出现2次失误，令灰熊先领先4分但随后客队稳住阵势再次追平，在最后一波进攻中麦斯尔吸引2人包夹下传给位于三分线的艾治甘比，并把握空档立马出手命中准绝杀，助76人以139:136击败灰熊。

今仗76人多点开花，有麦斯尔和安比齐齐轰入34分，前者外加12助攻4篮板和2抄截，后者则有10篮板8助攻1抄截2阻攻，而命中致胜三分的艾治甘比亦贡献了25分6篮板4助攻4抄截，佐治则交出17分。而灰熊当家球星莫兰特则轰进40分，而新秀扣活特(Cedric Coward)则攻入28分16篮板。