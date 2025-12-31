NBA｜约基治「左膝过度伸展」缺席至少4周 恐无缘竞逐本季个人奖项

金块当家球星约基治(Nikola Jokic)在美国时间周一对热火一战中不幸被队友误伤，膝盖受伤下提早离场，不少球迷都担心会伤到十字韧带（ACL），今日金块公布约基治的伤病报告，诊断指出是左膝过度伸展和骨头挫伤，需休息至少4星期后再评估，令球迷和球队都松一口气。

Injury Update: Nikola Jokić suffered a Left Knee Hyperextension injury during last night's game at the Miami Heat. Nikola will be re-evaluated in four weeks. pic.twitter.com/NIDmlKAN81 — Denver Nuggets (@nuggets) December 30, 2025

约基治「左膝过度伸展」缺席至少4周。AFP

约基治避过报销 左膝过度伸展需休息至少4星期

金块全明星中锋约基治上战作客出战对热火，在第2节还剩数秒时，在一次防守回合中被后退的队友史宾沙钟斯(Spencer Jones)踩到左脚，其后左脚抽了一下后按住膝头倒地，之后在工作人员陪同和搀扶下离场，在缺少阵中大将下金块最终以123:147不敌热火。

因约基治受伤位置为膝头，因此外界普遍也担忧是ACL受伤需要报销，今日金块宣布约基治是左膝过度伸展和骨头挫伤，需要休息4星期后再作评估，休息一个月之下可能因此缺席18场比赛，也意味着他本季将无法争夺个人奖项，但避免了赛季报销已是不幸中的大幸。今季约基治出战31场，场均29.9分12.4篮板11.1助攻1.4抄截0.8阻攻的场均大三元数据，是今季MVP的有力竞争者之一。而对金块而言虽然约基治避免了报销，但伤兵问题持续，除了约基治外艾朗哥顿(Aaron Gordon)、庄逊(Cameron Johnson)以及克里斯顿般恩(Christian Braun)亦仍在休养，相信令球队在考虑阵容上相当头痛。