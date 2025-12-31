NBL｜香港⾦⽜作客险胜合肥狂风 开季三连胜 以胜利结束2025 元旦⽇斗安徽抢2026头彩

卫冕的香港⾦⽜周⼆（30 ⽇）晚上作客合肥狂风，香港⾦⽜在末节最后 5.4 秒⼀度被追剩 2 分，最后顶住压⼒，以 74：72 险胜主队，拿下开季三连胜，以⼀场胜利去完成 2025 年。香港⾦⽜将于 2026 年 1 ⽉ 1 ⽇元旦⽇继续作客之旅斗安徽皖江龙，⼒争 2026 年头彩。

美⾂钟斯有10分进账。香港金牛图片

阿诺斯克攻入全队最⾼的15分，另交出9个篮板。香港金牛图片

董健在最后时刻作出关键偷截，令对⼿失去最后⼀击反胜机会。香港金牛图片

厄特尔⼆世有14分入帐。香港金牛图片

今季冲击三连霸的香港⾦⽜开季打出气势，先后击败贵州猛龙及上海⽞⿃，今仗遇上赛前三战全胜的合肥狂风，改由厄特尔⼆世（Michael Ertel II）、巴尔文（Ondřej Balvín）、唐才育、卢艺文、孙晨然先发上阵。两军⾸节混战，双⽅球员⼿风⽋顺，命中率偏低，⼀度落后 4：8 的香港⾦⽜凭后备上阵的阿诺斯克（E.J. Anosike）、候天⼀及董健连环建功，打出⼀段 9：3 的攻势反先 15：11，第⼀节领先 18：17。但香港⾦⽜此节 16 投 7 中，命中率仅 43.8%，逊于主队的 44.4％。

香港⾦⽜调整后第⼆节找回进攻节奏，巴尔文篮下得⼿，加上卢艺文及厄特尔⼆世的3 分球冷箭，连入 8 分后拉开 26：19 重掌主导。之后双⽅互有攻守，合肥尾段靠快攻曾收窄⾄ 3 分落后差距，不过香港⾦⽜仍以 23：19 拿下第⼆节，半场领先 41：36。

换边后，香港⾦⽜继续向主队施压，孙晨然、巴尔文内线得⼿，再有美⾂钟斯及唐才育命中 3 分，打出⼀波 10：1，抛开⾄ 51：37，领先优势突破双位数字，香港⾦⽜球员之后愈打愈顺，单节再赢 22：14，带著 63：50 进入末节。第四节，合肥全⼒反扑，内外开⼸下最后 1 分半钟追⾄ 71：73，完场前 5.4 秒，主队外投「炒篮」，巴尔文抢下关键篮板球，但被球证判罚技术犯规输⼀记罚球。最终两队各入⼀球，⽽香港⾦⽜的董健在最后时刻作出关键偷截，令对⼿失去最后⼀击反胜机会。最终香港以 74：72惊险奏捷，取得开季三连胜。

香港⾦⽜是役有 3 ⼈得分上双，包括阿诺斯克攻入全队最⾼的 15 分，另交出 9 个篮板，厄特尔⼆世及美⾂钟斯分别有 14 分及 10 分进账。

香港金牛主教练解立彬赛后表示：「非常精彩的一场比赛。在于我们来说，今场进入状态还是慢了一些。合肥是一支非常有特点的球队，这场球不管谁胜谁负，双方在内容上都有很多总结的地方，尤其是我们吧。全新的团队经过三场比赛，有更多的人员去轮转，希望为球队做出更多的贡献，但是还是需要时间去熟悉。每年的开始阶段过程是很难，所以我希望大家保持能量，打回去年的状态。」

香港⾦⽜休息⼀⽇后将于元旦夜作客安徽，争取以⼀场胜利去展开 2026 年球季。另外，香港⾦⽜在 1 ⽉分别会于福⽥主场斗杭州经纬（1 ⽉ 3 ⽇）、江⻄鲸裕清酒（1 ⽉7 ⽇）以及 ⽯家庄翔蓝（1 ⽉ 20 ⽇）。