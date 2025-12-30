NBA｜亚历山大堂兄弟大战 SGA率雷霆140:129击败堂弟获加的鹰队

周一NBA上演堂兄弟大战，由基杰奥斯亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander，简称SGA)率领的雷霆作客对上堂弟亚历山大获加(Nickeil Alexander-Walker)率军的鹰队，最终雷霆凭着SGA轰入39分以140:129击败鹰队。

SGA正面撼堂弟获加 轰39分退鹰队

今战鹰队主场迎战雷霆， 主队虽在杨格(Trae Young)、谢伦庄逊(Jalen Johnson)和朴辛基斯(Kristaps Porzingis)缺席下，进攻火力都毫不减弱，半场以74:70小比分领先，但第三节SGA率军迎来爆发，单节贡献15分助雷霆打出单节43:29，随后虽鹰队一直有尝试追近比分，但奈何分差过大最终以129:140不敌雷霆。

今场SGA攻入全场最高的39分外加6篮板6助攻，另外谢伦威廉斯（Jalen Williams，又译𠎀伦威廉斯）以及贺姆格连（Chet Holmgren)亦分别攻入20分8篮板7助攻和24分10篮板；今场鹰队虽告负但堂弟获加表现亦并不失礼，攻入全队最高的30分外加4篮板5助攻。赛后SGA亦大赞堂弟：「我很早已经知他能够打出这样的表现，他是很好的球员，现在有机会展现自己而他也把握住了。」获加2019年被塘鹅选上，之后先后效力爵士和木狼但出场机会并不算太多，今季转投鹰队迎来爆发，因阵中主力杨格受伤病困扰下出场机会大增，今季平均上阵32.8分钟能交出20.6分。