冰球｜25-26年度香港冰球锦标赛今日揭幕 冰总主席：为年轻球手实战机会 同时为世锦赛做准备

即时体育
更新时间：18:00 2025-12-30 HKT
发布时间：18:00 2025-12-30 HKT

2025至2026年度香港冰球锦标赛今日揭幕。中国香港冰球总会主席陈恩永出席开球礼，表示期望藉今次赛事提升本地承办国际冰球赛事的水平，亦为即将在港上演的世界冰球锦标赛作预演。

今届香港锦标赛新人云集，邀得中华台北、菲律宾及泰国U18男、女子代表队，与中国香港U18队同场较量。开赛前举行简单而隆重的开球礼，主礼嘉宾包括港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐、港协暨奥委会运动员委员会主席黄金宝，以及中国香港冰球总会主席陈恩永。

陈恩永受访时指出，是次赛事会着眼于筹办层面的磨合：「我们希望透过今次办赛，对场地规格与技术要求作全面检视，尽快理顺流程。」他续称，本地冰球U18球员潜力不俗：「总会会争取为年轻球员创造更多国际实战机会，进一步提升冰球水平。同时，亚太不少U18球员参与国际赛机会有限，我们盼藉主办赛事，提升亚太区内年轻运动员对冰球的认知与参与度。」

香港于今年5月确取得2026年世界冰球锦标赛男子IIIB级、女子IIB级及男子U18 IIIA级三项赛事主办权，将相隔11年再度承办世锦赛，赛事暂定于2026年3至4月在港举行。陈恩永表示，期望世锦赛可进一步扩大冰球在本地的关注度，并以持续举办国际赛为契机，建立专业而可复制的赛事营运体系：「香港具备举办国际赛的条件与优势，完善的营运方案与专业人手更是不可或缺，有了这些配套，香港可以更好的举办更多国际性的冰球赛事。」
记者：杨功煜

