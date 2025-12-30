NBA｜马刺三斩雷霆后大跌Watt 主场101:113不敌骑士吞二连败

马刺周一继续连续3场主场的第2场对上骑士，然而在上场对爵士失利后似乎并未调整好，今仗虽有迪艾朗霍斯(De'Aaron Fox)复出，加上云班耶马(Victor Wembanyama)坐阵，但马刺下半场进攻断电，最终遭骑士以113:101逆转击败。

马刺三破雷霆后状态低迷 云班2战正选均告负

马刺较早前分别在圣诞大战和圣诞大战前夕双杀雷霆，加上NBA杯4强一战同样由马刺取得胜利，然而在三斩雷霆后状态挣扎，上战开始回归主场对爵士，在霍斯伤出下不敌客队。今战主场对骑士，马刺第2节末曾一度领先11分，然而下半场开始进攻熄火，第4节更被客队打出37:23的比数，导致马刺最终以101:113不敌骑士吞二连败。

今战是云班耶马重新担正的第2场，尴尬的是2场都以败仗告终，但今场他亦攻入全队最高的26分14篮板，但翟斯并不在状态，13投仅4中得14分。而骑士当家球星当路云米曹(Donovan Mitchell)今日同样不在状态，12投3中仅得10分，但好在有J艾伦(Jarrett Allen)挺身而出，攻入27分10篮板助力球队取胜。