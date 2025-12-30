Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜居利生涯得分超加纳特成历史第21名 创里程碑兼率勇士120:107挫篮网

即时体育
更新时间：14:33 2025-12-30 HKT
发布时间：14:33 2025-12-30 HKT

勇士周一作客踢馆篮网，史堤芬居利(Stephen Curry)今场攻入全队最高27分，超越「狼王」加纳特(Kevin Garnett)生涯累积的26071分，成NBA历史总得分榜第21名，兼带领球队以120:107击败篮网。

居利生涯总得分超「狼王」 登历史第21名

篮网今战主场斗勇士双方亦斗得相当胶著，曾出过19次领先转换和14次打和，前三节双方也未曾领先超过10分，要打到末节才真正能分出胜负，末节开始1分多钟时居利在弧顶命中一球三分，不但助球队扩大领先优势至94:88，更超越加纳特生涯累计的26071分，升至NBA历史得分榜第21名，之后勇士保持火力输出，最终以120:107斩断篮网3连胜。

今场达成又一生涯里程碑的居利，攻入全队最高的27分外加5助攻，另外占美拔拿(Jimmy Butler III)亦贡献出21分5篮板4助攻。而篮网则有米高波特(Michael Porter Jr.)攻入27分9篮板5助攻和3抄截，另外新丁来自俄罗斯的伊哥叶明(Egor Demin)亦攻入23分。

