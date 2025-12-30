Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜约基治遭「友军伤害」受伤离场 金块作客123:147不敌热火（有片）

即时体育
更新时间：12:40 2025-12-30 HKT
发布时间：12:40 2025-12-30 HKT

金块周一作客热火传来噩耗，阵中巨星中锋约基治(Nikola Jokic)在一次防守回合中，被队友史宾沙钟斯(Spencer Jones)踩到左脚导致左膝受伤提早离场，热火之后更毫不留情发起猛攻，最终以147:123击败金块。

热火周一晚主场迎战金块，第1节热火在中段开始爆发并以41:29拉开分差，到第2节开局，热火更一度将比分拉开至52:37，但金块随后展开反击接连得分，在时间还剩1分27秒时将比数反超成58:57，不料正当以为金块要继续和主队展开缠斗时却传来恶耗，在第2节剩余不足6秒时，约基治独守在篮板下，在上前帮助队友史宾沙钟斯防守海梅夏昆斯(Jaime Jaquez Jr.)切入时，钟斯后退时踩到约基治左脚，后者左脚抽了一下后按住膝头痛苦倒地，其后更需要队友搀扶离场之后就再没出场，在对方缺少一名大将下热火加强攻势，最终以147:123击败金块。

今场约基治仅上阵不足20分钟便攻入21分外加5篮板8助攻，据报他将于周二接受磁力共振检查确定伤势，今季金块饱受伤兵困扰，在约基治受伤前，伤兵名单已包括艾朗哥顿(Aaron Gordon)、克里斯登般恩(Christian Braun)以及庄逊(Cam Johnson)，今次受伤的更是阵中要将，令人不禁担心金块之后的走势如何。而今场取胜的热火则有N包维尔(Norman Powell)攻入25分4助攻，而第6人海梅夏昆斯则贡献了20分11助攻。
 

