网球｜香港一哥黄泽林将继续在香港站双线出击 为澳网外围赛热身

总奖金超过78万美元的中银香港网球公开赛（ATP 250级别）将于下周日（1月4号）一连8日假维园网球场举行，大会今年搞搞新意，将行走港岛区北面路线的其中一辆电车装饰成为以「香港网球公开赛」作为主题，深入闹区，让市民率先感受这项本港网球盛事的热闹气氛。

车身设计以深红色为 主调，展现赛事的标志性形象，并配以充满动感的网球元素，踏入车厢，下层以网球场为灵感，地面铺设清晰的白色界线，墙面呈现网球轨迹图案，扶手包裹真实球拍握把胶带。拾级而上，氛围转换至观众席视角。金属网装置及经典翻页记分牌重现比赛的临场 感，让乘客仿佛置身球场边，感受赛事的紧张与期待。

由现在至1月11日期间，市民可以普通的电车票价乘舍别注版电车，球迷可利用此独特方式前往赛事地点；对其他乘客而言，这是一个在日常生活中体验国际网球盛事的机会。这辆电车不仅是交通 工具，更是一个连结社区与体育的桥梁，将城市节奏与比赛激情完美融合，为市民和游客带来难 忘的旅程。

中国香港网球总会会长郑明哲表示：「我们很高兴能将中银香港网球公开赛别注版电车与香港球 迷分享。这个全新的活动方式将为我们的赛事增添乐趣，并为网球爱好者带来独特的香港体验， 欢迎大家乘坐电车直达维多利亚公园网球主场。香港的电车非常具代表性，也是具有丰富历史的 交通工具，深受本港市民和游客喜爱。我鼓励大家乘坐这辆特别版的叮叮车，丰富赛事的体 验。」

这项ATP 250香港站是新一个赛季的第一周的比赛，28位单打球手阵容包括多位世界排名前20位的球星参加，包括第7位的Lorenzo Musetti、第11位的Alexander Bublik、第16位的Andrey Rublev、第17位的Karen Khachanov，当然不少得「香港一哥」兼全运会男单铜牌、世界排名第150位的黄泽林，此仗将是他前往澳洲参加澳洲网球公开赛外围赛的最佳热身赛事，而刚在上月全运会夺男单金、银牌的吴易昺及商竣程也在香港站阵中。