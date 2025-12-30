Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

网球｜香港一哥黄泽林将继续在香港站双线出击 为澳网外围赛热身

更新时间：10:01 2025-12-30 HKT
发布时间：10:01 2025-12-30 HKT

总奖金超过78万美元的中银香港网球公开赛（ATP 250级别）将于下周日（1月4号）一连8日假维园网球场举行，大会今年搞搞新意，将行走港岛区北面路线的其中一辆电车装饰成为以「香港网球公开赛」作为主题，深入闹区，让市民率先感受这项本港网球盛事的热闹气氛。

香港一哥黄泽林将再次参加单打及双打赛。资料图片
香港一哥黄泽林将再次参加单打及双打赛。资料图片

 

由即日起至1月11日，网球迷和电车 迷可以乘搭首辆以中银香港网球公开赛为主 题的别注版电车，前往维多利亚公园观看中 银香港网球公开赛2026。公关提供
由即日起至1月11日，网球迷和电车 迷可以乘搭首辆以中银香港网球公开赛为主 题的别注版电车，前往维多利亚公园观看中 银香港网球公开赛2026。公关提供

车身设计以深红色为 主调，展现赛事的标志性形象，并配以充满动感的网球元素，踏入车厢，下层以网球场为灵感，地面铺设清晰的白色界线，墙面呈现网球轨迹图案，扶手包裹真实球拍握把胶带。拾级而上，氛围转换至观众席视角。金属网装置及经典翻页记分牌重现比赛的临场 感，让乘客仿佛置身球场边，感受赛事的紧张与期待。

下层车厢的内部设计以网球场明亮的 白色界线为主题，并配以3D网球艺术，让乘 客仿佛置身于比赛之中。公关提供
下层车厢的内部设计以网球场明亮的 白色界线为主题，并配以3D网球艺术，让乘 客仿佛置身于比赛之中。公关提供
乘客在下层车厢中以球手的视角感受 置身于比赛之中的感觉。站立的乘客可以紧 握贴有真实网球拍握把胶带的扶手，确保他 们有一个安全的旅途外，也能感受网球的真 实魅力。公关提供
乘客在下层车厢中以球手的视角感受 置身于比赛之中的感觉。站立的乘客可以紧 握贴有真实网球拍握把胶带的扶手，确保他 们有一个安全的旅途外，也能感受网球的真 实魅力。公关提供

 

在上层车厢的乘客将拥有最佳观赛位 置，车顶有如维园网球主场般的泛光灯照亮 整辆电车，让乘客仿佛置身赛事其中。 下车的乘客将踏上一条充满网球回忆之路， 走廊上装饰著历史悠久的网球记分牌。公关提供
在上层车厢的乘客将拥有最佳观赛位 置，车顶有如维园网球主场般的泛光灯照亮 整辆电车，让乘客仿佛置身赛事其中。 下车的乘客将踏上一条充满网球回忆之路， 走廊上装饰著历史悠久的网球记分牌。公关提供

 

乘客可在上层车厢内发现一些参加中 银香港网球公开赛2026的球员签名网球。公关提供
乘客可在上层车厢内发现一些参加中 银香港网球公开赛2026的球员签名网球。公关提供

由现在至1月11日期间，市民可以普通的电车票价乘舍别注版电车，球迷可利用此独特方式前往赛事地点；对其他乘客而言，这是一个在日常生活中体验国际网球盛事的机会。这辆电车不仅是交通 工具，更是一个连结社区与体育的桥梁，将城市节奏与比赛激情完美融合，为市民和游客带来难 忘的旅程。

中国香港网球总会会长郑明哲表示：「我们很高兴能将中银香港网球公开赛别注版电车与香港球 迷分享。这个全新的活动方式将为我们的赛事增添乐趣，并为网球爱好者带来独特的香港体验， 欢迎大家乘坐电车直达维多利亚公园网球主场。香港的电车非常具代表性，也是具有丰富历史的 交通工具，深受本港市民和游客喜爱。我鼓励大家乘坐这辆特别版的叮叮车，丰富赛事的体 验。」

这项ATP 250香港站是新一个赛季的第一周的比赛，28位单打球手阵容包括多位世界排名前20位的球星参加，包括第7位的Lorenzo Musetti、第11位的Alexander Bublik、第16位的Andrey Rublev、第17位的Karen Khachanov，当然不少得「香港一哥」兼全运会男单铜牌、世界排名第150位的黄泽林，此仗将是他前往澳洲参加澳洲网球公开赛外围赛的最佳热身赛事，而刚在上月全运会夺男单金、银牌的吴易昺及商竣程也在香港站阵中。

