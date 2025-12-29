棍网球｜港女队只差一分无缘奖牌 仍刷新历来最佳 男子队平去年成绩

香港男、女子棍网球队虽只差一步无缘奖台，但都能笑著以第4名离场！特别是精英尽出的香港女子队，周一在香港足球会举行的国际棍网球六人赛铜牌战，跟强顽的日本JLA Sixes队力战下只以一分之微的9:10落败，创女队在本赛历来最佳，以新秀为主的港男队则以3:17负JLA男子队，平了上届成绩。

香港女子队赛后行去观众席向球迷致谢。徐嘉华摄

徐嘉华摄

史卓妍（中）今仗入了三球。徐嘉华摄

男子队6号潘子洋（红衫）射入铜牌战港队第一球。徐嘉华摄

香港女子队跟JLA曾于首天的小组赛碰头，当时港队以9:16落败，来到周一的铜牌战再遇JLA，港队汲取前一仗的经验，港队凭主力史卓妍（Steffi）在开赛不久率先攻入一球，虽然对手很快追平，但4节的比赛中，港队都只是一分至2分的差距，值得一提是去到最后一节（即第4节）比赛剩下5分钟，Steffi再次攻入一球，带领球队追平至9:9，可惜对方凭快速节奏及较强把握力，在完场前3分钟入球领先港队一分至完场；港队赛后不忘向走向打气的球迷鞠躬致谢。

在铜牌战一人攻入3球的Steffi赛后表示：「今日能够跟JLA打得如此紧凑，坦白说，赛前没想过，尤其小组赛我们对她们都失很多分，今日我们把握到机会，趁JLA两位球员在很早期就红牌出场，加上我们防守比以前2天都加强不少，进攻也充满信心去打，制造不少入球机会，我的3个入波，都是大家创造机会出来。」

史卓妍（中）坦言满意铜牌赛表现，她为了追奥运梦，今年初放弃全职工作。徐嘉华摄

徐嘉华摄

好好记住「一分」的差距

谈到只差「一分」上不了颁奖台，Steffi坦言己队的传球速度、反应及流畅度仍有待加强，但不会因此「一分」睡不著觉：「今日赛前，教练都叫我们好好享受比赛，我们都打得好开心，是可惜上不到奖台，今日做不到，我们回去再努力练习，好好记住这『一分』的差距，不是失望的将这一分带去2026年，而是好有鼓励性的一分带去明年，让我们知道我们的进步空间还很大。」港队曾在本赛取得第5名，今次入到铜牌战已是一项突破。

入球功臣Steffi 为奥运弃全职工作 她说：「很值得」

Steffi 由于追奥运梦，今年初放弃公关的全职工作，集中教波及训练，她坦言：「很值得」。她说：「其实我放下全职时，没去想太多成绩，只想无憾地去追奥运梦。」

前港队代表林颖怡（左）现为香港女子队助理教练，而主教练是日本名教练佐藤壮（右），他每个月会来港数天检视港队状况。徐嘉华摄

香港女子队助教林颖怡，跟Steffi一样都是2022年世锦赛历史得第16名的功臣之一，现改当教练，对这场铜牌战，她坦言「收货」：「这2天的比赛，我看到她们越来越有进步，今日由头到尾跟对手咬住上，在如此紧张的比赛做到赛前我们想她们做的，对明年大赛很有鼓舞作用。」

徐嘉华摄

徐嘉华摄

香港女子队将于明年7月先参加世锦赛（D2）比赛，港队以争取冠军（即第17名，D1 是1-16名），而10月在澳洲举行的亚太区奥运资格赛，将争取头5名跻身2027年的「终极」奥运资格赛。

男队教练周旨航力赞一班年轻球员。徐嘉华摄

港男队教练赞新秀男将「不低头于强队」

男子组铜牌战，以新秀为主的港队以3:17不敌JLA男子队，跟去年一样取得第4名；教练周旨航赛后力赞这支年青球队说：「好欣赏他们不会低头于强队之下，头2节在状态不稳下未能发挥出来，但在第3节攻守都不错，打出一节2:0，看到他们在输的情况下能重整战术，十分难得。」

大会在男、女子金牌战期间请来香港金牛啦啦队 Taurus 跳舞助兴，搞热气氛。男子组冠军由世界排名第7的德国以18:17险胜日本Fogo Grizzlies，女子组冠军是以日本国手组成的SELL以17:6大胜菲律宾。

记者/摄影：徐嘉华