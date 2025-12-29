Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜艾华拉度威廉士上演「全武行」齐被逐 NBA开刀：前者停2场后者停1场（有片）

即时体育
更新时间：17:47 2025-12-29 HKT
发布时间：17:47 2025-12-29 HKT

塘鹅后卫艾华拉度（Jose Alvarado）与太阳中锋马克威廉士（Mark Williams）日前于比赛中爆发冲突，上演「全武行」双双被逐。NBA今日公布罚则：艾华拉度被罚停赛2场，威廉士则停赛1场。

按联盟停赛安排，艾华拉度将缺席周一主场对纽约人，以及周三作客公牛两仗；威廉士则会缺席周一作客巫师一战。

冲突事件发生于周六晚塘鹅对太阳一役第三节，一次犯规判罚后，身高7呎1吋的威廉士与仅6呎的艾华拉度先爆发口角，继而互相拉扯，场面迅速升级至挥拳相向。据现场画面所见，双方各有一记右拳命中，最终被队友与工作人员及时拉开，两人同被驱逐离场。该仗太阳以123:114奏捷，完成作客新奥尔良背靠背两战「双杀」塘鹅。

综合现场情况，冲突导火线源自艾华拉度尝试穿过威廉士的掩护，继续紧逼太阳射手基利斯比（Collin Gillespie）——后者开局三分球5投全中。艾华拉度防守时推开威廉士被吹犯规，其后威廉士从后推撞艾华拉度，双方火气一触即发，最终演变成肢体冲突。

两名涉事球员赛后均未有受访回应。太阳主帅奥特（Jordan Ott）则认为事件与胜负心及疲劳有关，并指背靠背第二晚休息不足，情绪较易升温：「我看到冲突开始，然后突然所有人都涌上来。这种情况有时会发生。背靠背第二晚欠睡眠，总会有些事情出现。今晚裁判让大家更放开打，两人纠缠起来，最后都被赶出场。」

