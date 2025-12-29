NBA｜占士41岁前轰高效一仗 伙当积领湖人「止血」大胜帝王（有片）

湖人近期被三连败阴霾笼罩，球队主力里夫斯（Austin Reaves）小腿受伤需休战约四周，士气一度受挫。不过今日在主场迎战帝王的比赛中，两大巨星勒邦占士（LeBron James）与当积（Luka Doncic）齐齐挺身而出，率队以125:101大胜，及时「止血」稳住军心。

即将迎来41岁生日的「大帝」占士今仗手感滚热，开赛不足3分钟已3投3中，最终全场13投11中，命中率高达84.6%。据ESPN统计，这不但成为他加盟湖人以来最高效一战，亦是其23年职业生涯命中率表现第三佳。今仗占士状态火热，比赛中甚至接当积传球上演拉杆背扣，技惊四座。占士赛后直言：「我今晚节奏很好，感觉脚步轻盈，尽量把握每一次触球机会。」

即将年满41岁的占士全场13投11中，命中率高达84.6%。路透社

当积则负起主攻重任，斩获全场最高34分，尤其第二节独取15分接管战局，令湖人一路拉开比分。谈到重回正轨，占士强调不希望外界塑造「只靠占士与当积」的说法：「这是场上5人加上后备7人的共同努力。」当积亦呼应道：「的确由我们开始，待里夫斯回来就是三人，但现阶段我们必须以身作则，带领队友跟上。」

湖人早前在圣诞大战惨负火箭后，随即召开球队会议并加操训练。主帅雷迪克（JJ Redick）形容今仗正是训练成果的延续。湖人半场已领先68:53，第三节初段再以防守带动快攻，打出一段13:2攻势一举扩大优势；更值得一提的是，这亦是湖人今季首次四节得分全部压倒对手，攻守表现相当完整。

即将年满41岁的占士打出加盟湖人最高效一战。AFP

里夫斯（左）小腿受伤需休战约四周，今仗作壁上观。AFP

除双星耀眼，角色球员同样交出惊喜。中锋迪安祖艾顿（Deandre Ayton）贡献11分11篮板「双双」，八村垒（Rui Hachimura）亦有12分进帐；后备的拿华菲亚（Jake LaRavia）交出11分。至于身背双向合约的小将历克史密夫（Nick Smith Jr.）更以7投7中开局，最终射入21分，赛后更获队友送上比赛用球以示嘉许。

占士将于12月30日迎来41岁生日，今仗亦是他生日前最后一战，这位老将赛后笑言：「还记得那个我和『时间老人』对抗的广告吗？我正在教训他。」